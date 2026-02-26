春天袪湿汤水合集｜身体湿气重疲倦乏力精神差 中医推介9款汤水茶饮 健脾化湿解春困

潮湿回南天又到！洗完衣服难干之余，身体也像被湿气困住，整个人变得懒散、四肢乏力、心情低落，做甚么提不起劲。中医推介多款有效健脾化湿的汤水和茶饮，适量饮用能够促进身体排走湿气，改善疲倦感，唤醒身心活力，踢走「春困」。

湿气重特别容易「春困」 身心疲倦乏力精神差

为甚么到了春天，身体就容易疲倦、心情闷闷不乐？注册中医师梁尹倩解释指，身体湿重其实受到各种内外因素影响，包括天气潮湿、长期身处冷气环境、冒雨散步、不吹干洗头等「外湿」，以及爱吃生冷、重口味或口感烟韧的食物、吃过量滋阴食材、嗜酒等等「内湿」。当湿邪滞留体内，就会容易使人困倦，就算已睡到自然醒，身体也像没有睡过觉般疲乏。湿重也会影响全身从头到脚，头晕头重、痰多口臭、脸油多皮肤差、胃胀胃口差、大便稀烂、女性白带增多、水肿等症状。

营养师王证玮则表示，「春困」其实是随著气候变化的正常生理现象。当天气回暖，新陈代谢加快，消耗氧气的速度也会变快，导致大脑供氧不足。大脑为了适应突如其来的变化，便会抑制兴奋感，使人变得懒洋洋。一般人可能会感到早上起床更困难、精神涣散、有气无力。不过天气乍暖还寒也容易导致血压升高，增加中风风险，心血管疾病患者尤其要注意身体状况。

中医推介9款汤水茶饮 健脾化湿解春困

饮甚么汤水可以纾缓「春困」？以下整理了中医推介的多款春天汤水和茶饮，集合健脾、袪湿、疏肝等功效，有助改善水肿、恢复活力。

中医推介9款袪湿纾缓「春困」汤水茶饮

健脾袪湿汤水｜1. 党参茯苓瘦肉汤

功效：健脾化湿，清热解毒、舒筋活络

材料：瘦肉100g、 五指毛桃30g、 党参30g、 白术24g、 茯苓24g

做法：猪瘦肉汆水，加入药材，入水烹煮1-2小时即可。

宜忌：适合脾虚、气虚、湿重人士，特别是有鼻敏感、头痛、四肢乏力等症状者；孕妇或湿热重者应在中医师指导下使用。

健脾袪湿汤水｜2. 玉屏风汤

功效：健脾补气

材料：瘦肉半斤、黄耆30g、白术20g、防风20g、蜜枣2粒、生姜2片

做法：材料洗净，猪肉汆水。全部材料加入4L水，水滚后转细火，煲1小时即可享用。

宜忌：适合一家大小饮用

健脾袪湿汤水｜3. 山药茯苓薏米汤

功效：健脾祛湿、利水消肿

材料：山药30g、茯苓20g、薏米30g、陈皮1角、瘦肉300g

做法：瘦肉汆水，将所有材料洗净，放入煲中，加入适量清水。大火煮沸后，转小火煲约2小时，加盐调味即可。

宜忌：适合一般人士饮用，尤其适合脾虚湿盛、水肿、疲倦乏力者；但孕妇慎用薏米。

中医推介9款袪湿纾缓「春困」汤水茶饮

健脾袪湿汤水｜4. 生熟薏米土茯苓汤

功效：清除肺热、利水渗湿

材料：鲜土茯苓75g、生薏米37g、熟薏米37g、瘦肉100g、盐适量

做法：将所有材料倒进锅内，煮沸后转细火煮2小时，加盐调味后即可饮用。

宜忌：适合脾虚湿滞者；高血压者注意用盐份量。

健脾袪湿汤水｜5. 佛手瓜粟米五指毛桃扁豆汤

功效：健脾袪湿

材料：佛手瓜3个、粟米2根、五指毛桃80g、白扁豆30g、赤小豆30g、蜜枣2枚、陈皮1角

做法：材料洗净，佛手瓜去皮切块，粟米去衣留须切段。锅内加入清水及所有材料，武火煮至水滚。再转文火煮1.5小时，加盐调味即可。

宜忌：适合有身体及四肢困重、大便稀烂等症状的人士饮用，有效纾缓症状。

健脾袪湿茶饮｜6. 玫瑰花茉莉花茶

功效：疏肝理气、解郁安神

材料：玫瑰花5g、茉莉花5g、热水适量

做法：将玫瑰花、茉莉花放入茶壶中，加入热水。浸泡约5分钟，即可饮用。

宜忌：适合一般人士饮用，特别是肝气郁结、情绪低落、胸闷胁痛者；惟孕妇或月经量多者慎用。

中医推介9款袪湿纾缓「春困」汤水茶饮

健脾袪湿茶饮｜7. 香茅姜炒米水

功效：暖胃驱寒，健脾祛湿

材料：香茅1支、柠檬2片、生姜2片、炒米2汤匙、冰糖适量

做法：材料洗净，香茅以刀背轻轻拍碎后切段。往保温瓶注入1000ml热水，加入所有材料泡5分钟即可。此茶能反复冲泡至味淡。

宜忌：适合有怕冷、困倦、容易腹泻等寒湿症状的人士饮用。

健脾袪湿茶饮｜8. 疏肝三花茶

功效：疏肝解郁，改善心情

材料：月季花5朵、玫瑰花5朵、茉莉花10朵



做法：材料洗净，加入300ml清水，煲滚后转小火煮10分钟即可饮用。或者用开水冲泡，焗15分钟即可。

宜忌：适合工作压力大、多虑人士。

健脾袪湿茶饮｜9. 罗汉果熟薏米水

功效：清除肺热、利水渗湿

材料：罗汉果1颗、熟薏米10g、水1.5L

做法：将所有材料倒进锅内，煮沸后转细火煮45分钟，关火焗1小时后即可饮用。

宜忌：适合湿热体质人士。

