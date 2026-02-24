控血糖/减肥不用戒淀粉？营养师教煮饭加5种超级谷物 降胆固醇/护心血管必选这1款！

减肥和控血糖一定要戒淀粉、戒白饭？有营养师教煮饭时加入5种超级谷物，不但有助降胆固醇，稳定血糖，其中1款更是护心血管首选。

控血糖/减肥不用戒淀粉？营养师教煮饭加5种超级谷物

营养师杨斯涵在其Facebook专页发文指，想控制血糖、减肥需要戒掉的是精致淀粉，而不是有益健康的好淀粉。因此，她特别推荐以下5种超级全谷杂粮，平日混进白饭里一起煮，不但能提升饱足感，更能补充维他命B杂、矿物质与膳食纤维：

1.鹰嘴豆

鹰嘴豆是地中海饮食的核心，其蛋白质含量高达19-20%，而且高纤、低GI，只需吃少量便有强烈饱腹感，不易感饥饿。对于素食者，或是想增肌减脂的人士，是极佳的食材选择。建议煮熟后可直接拌入沙律，或是打成泥涂抹面包。

2.小麦胚芽

虽然只占小麦极少部分，但却浓缩了大部分的营养精华，例如含丰富维他命E，且抗氧化能力强，有助保养皮肤、延缓衰老。由于小麦胚芽富含油脂，非常怕高温，建议最好在煮好饭或汤后再直接撒上，或者加进牛奶、豆浆里饮用。

3.红藜

红藜膳食纤维含量是番薯的7倍，而且含有一般谷类少见的离胺酸，属于吸收利用率高的完全蛋白质。其美丽的红色来自甜菜红素，抗氧化力极高。由于红藜颗粒很小，建议清洗时记得要用细网筛，可直接跟白饭一起煮。

4.麦角

富含β-葡聚糖，有助调节血脂、胆固醇、护心血管和照顾肠道健康。麦角口感比一般麦片更弹牙，混在饭里一起煮，能增加嚼劲和口感。

5.大薏仁

含有薏仁酯，长期吃有助令皮肤变得亮白；中医角度亦常说它能利湿健脾，因此容易水肿的人可以适量摄取。市面上光滑小颗的洋薏仁其实是大麦，真正能排水的是这种中间有明显凹沟的「大薏仁」。建议用作煲四神汤、薏仁水都是经典食法，而怀孕初期建议先咨询医师再食用。

全谷杂粮3大烹调方法 这2种烹煮前可先用清水浸泡

杨斯涵表示，很多人不爱吃杂粮饭，主要觉得难以咀嚼。其实这是因为每种谷物的硬度不同，故不能将杂粮全部一并放进电饭煲。她也教上述5种超级全谷杂粮烹调方法，大家可作参考：

1.需要浸泡的杂粮

鹰嘴豆、大薏仁较硬，建议在烹煮前一晚先用清水浸泡，甚至可以先冷冻作破壁处理，这样煮起来才会外弹内软，不会有夹生的情况。

2.免浸泡/快熟的杂粮

红藜、麦角只需稍微清洗一下，便可直接跟白米一起煮。记得红藜要用细网筛清洗，否则会全部流走。

3.可即食的杂粮

小麦胚芽既怕热又怕氧化，建议开封后立即放入雪柜冷藏，要吃的时候再撒上食物即可。

资料来源：营养师 杨斯涵

专家履历：杨斯涵

台湾营养师，现职同心医疗体系社区营养组长、同心分享厨房创办人，著有《营养师的减糖快瘦厨房》。

