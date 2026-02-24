一连8日湿度达95%！ 室内晾衫滋生真菌 4类人士恐伤肺致命

本港天文台预测自今日（23日）起，一连8日的最高相对湿度均达95%。衣物难晒干，不少市民会习惯在室内晾晒衣物，随时会影响健康。外国有研究发现，在室内晾挂湿衣物，会使空气湿度急剧升高达30%，造成「曲菌」等霉菌微生物滋长，当吸入进肺部时，轻则引起气喘、支气管炎，严重则会咳血，甚至透过血液从肺部扩散至全身，引起器官发炎或死亡。

英国国家曲菌病中心（National Aspergillosis Centre in Manchester）的教授 David Denning发现，近来临床有越来越多人因为吸入曲菌（Aspergillus）而感染呼吸道与肺部疾病，将湿衣服晾在室内是造成感染的一大主因。

丹宁教授解释，无论是在室内自然晾干还是使用暖气烘干衣物，湿衣服都会令室内湿度提高达30%。这样潮湿的环境，正是曲菌等霉菌繁殖的理想温床。

4类高危人士吸入曲菌恐致命

对于免疫系统健康的人来说，身体能够侦测并消灭入侵的曲菌。然而，对于免疫系统较弱的族群，例如气喘患者、爱滋病患者、严重糖尿病患者或正在接受癌症治疗的病患，情况则大不相同。当这些抵抗力较弱的人吸入曲菌孢子后，轻则引起气喘、支气管炎，严重则会 咳血，甚至透过血液从肺部扩散至全身，引起器官发炎或死亡。

丹宁教授强烈建议公众，应优先考虑将衣物晾在室外、使用烘干机，或至少选择在远离卧室和客厅的、通风良好的室内空间晾干，「安全总比后悔好。」

衣物发出阵阵 「噏」味点避免？

事实上，在室内晾晒衣物，衣物容易因潮湿令细菌滋长而发出阵阵 「噏」味，合成纤维衣物尤其常见出现这种情况。要解决这个问题，沾有汗液的衣物宜尽快清洗以免细菌滋生发出异味，洗衣程序完成后也应尽快晾晒。

此外，洗衣机使用一段时间后，特别是用室温水洗衣，难免有污垢及残留洗衣剂，积聚于滚桶隐蔽的地方，如洗衣机常关门，内笼长期处于潮湿的环境，细菌和霉菌容易滋生，不仅降低洗衣效果，更可能令衣物产生异味。

消委会建议，可利用洗衣机的滚桶洗衣程序或定期以较高水温例如60摄氏度或以上，在不加入衣物及洗衣剂的情况下，空机启动洗衣程序，以清洁滚桶及减少微生物滋长，也可以按指示加入洗衣机滚桶清洁剂以加强清洁效果。

衣服要洗干净，要选择适合的洗衣液，日本《LDK》杂志评测9款洗衣用品名单及给予评价，即睇哪些产品获得A级推介。

推荐阅读：洗衣液推介｜日媒《LDK》评测9款人气产品 2款获A级 可防臭/彻底去污渍！

9款洗衣用品名单及评价⬇⬇⬇

LDK评测洗衣液名单：