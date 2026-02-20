老友记挑战极限运动？62岁新加坡婆婆玩跑酷爆红 助提升协调/防跌伤

长者都可以玩极限运动？一名62岁新加坡女子Sing Yuen Lim（Sing）表演跑酷的影片在Instagram上迅速走红，自1月29日在Movement Singapore的官方帐号发布以来，该影片已获得超过990万观看次数和31.6万个​​点赞。有专家指，跑酷可提升活动能力及预防跌倒。

62岁婆婆跑酷影片爆红！可提升活动能力及预防跌倒

日前新加坡运动机构Movement Singapore在社交平台发布影片，一名62岁新加坡女子Sing在游乐场表演跑酷。这段长1分34秒的影片在Instagram上迅速走红，引起网民热烈讨论。

影片中身穿粉红色运动裤和T恤的女士在操场上蹦蹦跳跳，轻松越过各种障碍。被问及这段爆红的影片时，Sing表示有点尴尬，她觉得自己的跑酷技术并不算高超，很多人都比她做得更好。Sing指，当有人看到她玩跑酷时，都觉得她疯了。但她的孩子们觉得这很酷，她很感激孩子们的支持。

原来Sing是运动机构Movement Singapore其中一位高龄学员，这间运动机构专门为50至70岁人士提供跑酷课程。Sing亦在新加坡及世界各地教授林迪舞（ Lindy Hop dancing ）。她说，随著年龄增长，她意识到自己必须努力保持活力。

影片引发热烈讨论

这段爆红的影片令网友感到震惊，引发热烈讨论。许多人指出，以Sing的年纪来看，她的灵活度与技术令人惊叹。一位网名留言，「我还没到40岁，但以我现在的身体状况，恐怕做不到她这样。这激励我努力锻炼，变得更健康。」这段影片也让一些网友开始反思他们年迈父母的健康状况。一位网友表示，「如果我妈妈在这个年纪还能做这些运动，我会非常高兴，因为这意味著她很健康。」

根据新加坡跑酷学院 Superfly 的说法，跑酷是一项非竞赛性运动，透过跑、爬、跳等方式，从一个点移动到另一个点，同时克服路途中的各种实体障碍。这项运动多年来一直深受年轻人欢迎，但近年来，也有愈来愈多高龄人士加入，把它当作提升活动能力及预防跌倒的一种方式。

资料来源：Movement Singapore、Straits Times

