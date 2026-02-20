Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

老友记挑战极限运动？62岁新加坡婆婆玩跑酷爆红 助提升协调/防跌伤

保健养生
更新时间：13:00 2026-02-20 HKT
发布时间：14:00 2026-02-20 HKT

长者都可以玩极限运动？一名62岁新加坡女子Sing Yuen Lim（Sing）表演跑酷的影片在Instagram上迅速走红，自1月29日在Movement Singapore的官方帐号发布以来，该影片已获得超过990万观看次数和31.6万个​​点赞。有专家指，跑酷可提升活动能力及预防跌倒。

62岁婆婆跑酷影片爆红！可提升活动能力及预防跌倒

日前新加坡运动机构Movement Singapore在社交平台发布影片，一名62岁新加坡女子Sing在游乐场表演跑酷。这段长1分34秒的影片在Instagram上迅速走红，引起网民热烈讨论。

影片中身穿粉红色运动裤和T恤的女士在操场上蹦蹦跳跳，轻松越过各种障碍。被问及这段爆红的影片时，Sing表示有点尴尬，她觉得自己的跑酷技术并不算高超，很多人都比她做得更好。Sing指，当有人看到她玩跑酷时，都觉得她疯了。但她的孩子们觉得这很酷，她很感激孩子们的支持。

原来Sing是运动机构Movement Singapore其中一位高龄学员，这间运动机构专门为50至70岁人士提供跑酷课程。Sing亦在新加坡及世界各地教授林迪舞（ Lindy Hop dancing ）。她说，随著年龄增长，她意识到自己必须努力保持活力。

影片引发热烈讨论

这段爆红的影片令网友感到震惊，引发热烈讨论。许多人指出，以Sing的年纪来看，她的灵活度与技术令人惊叹。一位网名留言，「我还没到40岁，但以我现在的身体状况，恐怕做不到她这样。这激励我努力锻炼，变得更健康。」这段影片也让一些网友开始反思他们年迈父母的健康状况。一位网友表示，「如果我妈妈在这个年纪还能做这些运动，我会非常高兴，因为这意味著她很健康。」

根据新加坡跑酷学院 Superfly 的说法，跑酷是一项非竞赛性运动，透过跑、爬、跳等方式，从一个点移动到另一个点，同时克服路途中的各种实体障碍。这项运动多年来一直深受年轻人欢迎，但近年来，也有愈来愈多高龄人士加入，把它当作提升活动能力及预防跌倒的一种方式。

资料来源：Movement SingaporeStraits Times

延伸阅读：5类食物保持大脑年轻 专家大推1种鱼防脑退化 吃豆腐可增强记忆？

---

相关文章：

常吃即食面不止致肥？研究揭患脑退化症风险增25% 拆解伤脑3大原因

10万港人患脑退化症 营养师教5pm后不做6件事可护脑 吃黑朱古力也上榜？

面包1种食法易伤脑 患脑退化症率高16倍！6大伤脑饮食习惯 恐致认知障碍症中风

防脑退化必吃14款食物 营养师大推1种超级水果 喝绿茶增强记忆力？

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
2026-02-19 14:30 HKT
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
21小时前
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
陈宝莲23岁遗孤近照曝光星味渐浓 由猛人抚养变高大纹身Rapper 出道拒靠关系
影视圈
5小时前
香港花卉展览3.20维园举行！60岁+长者免费入场 一连10日赏紫罗兰/小食摊位
好去处
18小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
20小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
22小时前
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 消费券吹淡风
财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风
政情
6小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
15小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
23小时前
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮（资料图片）
善信连求沙田西贡两庙车公签 竟获同一50号签 惊呼「好癫」 网民好心提醒应注意一事｜Juicy叮
时事热话
3小时前