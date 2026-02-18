雨水节气2026｜2月19日是二十四节气的「雨水」。虽然不一定有雨，却预兆著天气开始变得潮湿，早晚更可能还带有几分寒意。注册中医师梁尹倩提醒，这个时候生活和饮食上都应注意袪湿御寒，因此推介多款健脾排湿疏肝食物，驱走郁闷湿重，提升身体活力。

雨水2026｜初春乍暖还寒湿气重 小心湿疹反复发作 中医教煲炒米水健脾去湿+推介养生食物

注册中医师梁尹倩在Facebook专页发文指，「雨水」节气天气的特征乍暖还寒，时晴时雨，随著雨量增多，清爽空气不再。她提醒，雨水养生重点在于「祛湿御寒，养护脾胃」﻿，并建议大家在转季、气候骤变的时期，多注意保暖，慎防湿寒悄悄影响健康。

返回目录

雨季的潮湿天气属于「外湿」。正所谓「因于湿，首如裹」，「湿重」不只容易令人精神不振，也常引发皮肤症状，例如头重头晕、胸闷、无胃口、面油多，甚至使湿疹发作。因此她建议，平日应适量食用一些健脾祛湿的食物，「多吃甘味、少吃酸味」，才能帮助脾胃正常运作，排出体内多余湿气水分，保持活力及皮肤健康。

雨水节气宜吃甚么食物？

疏肝理气：陈皮、山楂、桂花、玫瑰花、白萝卜、五指毛桃

健脾祛湿：薏米、淮山、眉豆、茯苓

补中益气、健脾养胃：糯米

滋补肝肾、益精明目：枸杞子

疏风解表、祛瘀通络：香茅

发汗散寒、温中止呕：姜

雨水节气不宜吃甚么？

少吃生冷、煎炸、甜腻、滋补食物，以及橙、番茄、士多啤梨、奇异果等酸味水果，以防脾胃不适。

返回目录

梁医师运用上述食材，配搭出2道适合初春湿寒气候的食疗，有助改善身体湿重、精神困倦、以及脾胃和皮肤的不适症状。

1. 香茅姜炒米水

材料：香茅1支、柠檬2片、生姜2片、炒米2汤匙、冰糖适量

制法： 材料洗净，香茅以刀背轻轻拍碎，切段备用。 保温瓶内加入1000ml热水，加入所有材料泡5分钟即可。 此茶能反复冲泡至味淡。

功效：暖胃驱寒，健脾祛湿，纾缓怕冷、困倦、容易腹泻等寒湿症状。

2. 糯米珍珠丸子

材料：糯米300g、免治猪肉200g、虾10只、马蹄5粒、鸡蛋1只、葱1棵、枸杞子10粒

制法： 所有材料洗净。糯米浸水2小时后沥干；虾身去壳保留虾尾，去肠；马蹄去皮切碎；葱切粒。 免治猪肉加入1汤匙生抽、1茶匙糖、少许麻油和胡椒粉调味，加入马蹄粒、鸡蛋及葱粒搅拌至有黏性。 取适量猪肉馅放在掌心，放上一只虾，将猪肉馅搓圆，放在糯米上滚一圈平均沾上糯米，放上枸杞子。 将珍珠丸子排在碟上，隔水蒸15分钟至熟透即成。

食用宜忌：糯米性质黏滞滋腻，难以消化、容易碍湿，故不宜吃过量，以免滞气引起胃胀，特别是消化力差、易胃胀不适的人士。湿疹、扭伤或痛症患者也注意不要多食，小儿及生病时更是不宜食用。

返回目录

除了注意饮食，梁医师还提出了一些日常生活中应注意的养生要点，有助避免湿邪入侵，影响身体及情绪健康：

出门前注意天气，适当增减衣物及记得带备雨具。春天易肝气郁结，尤其要避免被负面情缩牵著走，也切忌太亢奋，凡事控制情绪，保持平常心；若遇到不快事情，找朋友倾诉以解郁结。平日也应多做运动、多走楼梯帮助排汗，加速排除身体湿气。

返回目录

延伸阅读：厕所洗衣机暗藏霉菌 恐侵蚀大脑易致癌 医生教3招快速除霉/防霉菌滋生

---

相关文章：

袪湿产品检测｜水中银测试10款袪湿产品 5款获评安全无毒/功效显著 哪款性价比最高？

湿气重口腔/腋下易发臭？中医教3招健脾袪湿 浸脚加3物更有效！

常饮冻奶茶湿气重？14问题自测身体湿重程度 易累/大便稀烂是征兆 附袪湿茶

袁国勇偕港大医学院成功研发湿疹新配方 20年患者重获「少女手」新药售价低至2xx元