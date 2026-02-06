常吃番茄可防癌抗氧化 煮食时做漏2步恐功效全失 医生推荐3道实用番茄菜式

番茄营养丰富茄红素，具有防癌、抗氧化功效，不过有专家提醒，如果烹调番茄时做漏2个步骤，随时令身体难以有效吸收茄红素，令番茄变相「白吃」。

常吃番茄可防癌抗氧化 煮食时做漏2步恐功效全失

营养功能医学专家刘博仁近日在Facebook撰文分享，常见到不少外食族、蔬果摄取量不足，或仅将番茄作为配菜；亦有市民的血液检验显示茄红素（Lycopene）偏低，表示即使有吃番茄，吸收效果却不理想。刘医生指，吃番茄的重点「不在于有没有吃，而在于吃得够不够、方法对不对，以及身体能否有效吸收。」吃了番茄仍吸收不足原因包括：

饮食习惯：外食多、蔬果量少；番茄仅作配菜少量食用 烹调方式：吃法太清淡，只生吃、未搭配油脂 身体状况：肠胃功能不佳、胆汁分泌不足、肠道菌群失衡人士，无法有效吸收脂溶性营养 生活型态：长期熬夜、压力大、慢性发炎，加速营养消耗

除了广为人知的抗氧化功能，刘医生指茄红素对身体有多重益处，可以反映日常饮食是否摄取足够蔬果与植化素的重要指标：

支持血管内皮健康 降低低密度脂蛋白（LDL）氧化 防护皮肤光老化 与男性前列腺健康相关

茄红素好处/功效

刘医生解释，茄红素属脂溶性营养素，是番茄呈红色的主要来源，被视为身体的「天然防护罩」，有助对抗日积月累的氧化压力与慢性发炎；茄红素必须透过「加热烹调」与「搭配油脂」两大步骤，才能有效释放并被人体吸收。

研究证实番茄摄取与癌症风险相关 医生推荐3道实用菜式

2025年发表于《Frontiers in Nutrition》的大型研究指：较高的番茄摄取量、茄红素摄取量，及血液茄红素浓度，癌症风险及癌症死亡风险均较低。刘博仁解释：「这类观察性研究虽不能直接断言『吃番茄就不会得癌症』，但长期维持富含植化素的饮食模式，确是降低疾病风险的重要环节。」

有效吸收茄红素十分重要，必须掌握「加热」与「搭配油脂」两大原则。刘博仁推荐以下3道简易家常料理：

1. 番茄炒蛋

做法：将番茄炒至出汁，加入半熟蛋拌炒，起锅前加少量盐调味。

贴士：加热过程释放茄红素，炒番茄用油（如橄榄油、苦茶油）提升吸收率。

2. 番茄豆腐汤

做法：以少量油爆香姜片，加入番茄块炒软出汁，注水煮沸后放入豆腐，小火烹煮3-5分钟。

贴士：此汤品清淡温和、易消化，豆腐提供优质蛋白质，适合晚餐或肠胃敏感者。

3. 橄榄油凉拌番茄

做法：将牛番茄切片，淋上初榨橄榄油，撒少许盐或黑胡椒，静置5分钟即可。

贴士：茄红素为脂溶性，搭配油脂即使生食也能提升吸收，是夏日开胃菜。

专家履历：刘博仁医生

现为台中市科博特诊所院长。台湾营养医学博士、台湾耳鼻喉科专科及家庭医学科专科医生，专长为癌症疾病，例如癌症营养、静脉营养注射、营养医学整合包括基因检测、疾病预防策略。

延伸阅读：5大超级防癌食物 打造不易患癌体质 4种鱼防癌更防脑退化

资料来源：营养功能医学专家刘博仁

---

相关文章：

1种食物罐头比新鲜更有营养？营养师揭这种抗氧化物含量更高 抗老/护心/防癌

17款打边炉汤底热量大比拼 番茄汤底1原因易超标！营养师推荐6款健康汤底

医生揭脂肪最怕8种蔬菜！减肥吃椰菜花饭最好？第1名不是番茄青瓜？

本港乳癌年增5500宗新症 营养师推介12种食物防乳癌 多吃1种患癌风险降20%