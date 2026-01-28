常吃菠菜易生肾石？营养师教饮食6招护肾防结石 搭配1类食物阻草酸吸收

【护肾建议】菠菜有益但草酸极高，恐引发肾结石剧痛！想食得安心又护肾，有营养师分享6大护肾饮食秘诀，而高草酸食物只要搭配1类食物，即可阻挡草酸吸收，有效防肾结石。

饮食6招护肾防肾石 搭配1类食物阻草酸吸收

营养师林俐岑在Facebook专页发文指，由于约80%的肾结石属于草酸钙结石，饮食调整的核心在于减少尿液中草酸与钙的过度饱和，并增加抑制结石形成的物质，而预防肾结石的饮食可概括为「3少、2多、1适量」：

护肾贴士｜1. 少盐（低钠）

高钠饮食会增加尿液中钙的排出量，令草酸钙更容易在肾脏中沉积，提高结石风险。建议每日钠摄取量应控制在2300毫克以下（约等于6克盐）。

护肾贴士｜2. 避免大鱼大肉

摄取过多动物性蛋白质，会使尿液pH值偏酸，增加尿酸结石的机率。建议以植物性蛋白质，例如豆腐、豆浆等取代部分动物性食物。

护肾贴士｜3. 减少进食高草酸食物

对于草酸钙结石体质人士，控制高草酸食物的摄取量至关重要，包括

蔬菜类：菠菜、秋葵、甜菜头、韭菜、芥兰等（可透过焯水减少草酸）

饮品类：浓茶、咖啡、可乐、啤酒

其他：朱古力、坚果、花生、士多啤梨

护肾贴士｜4. 多喝水

这是预防肾结石最重要、最有效的方法，建议每日饮水量维持在2000-3000毫升，目标是让尿液颜色呈现清澈的淡黄色。睡前喝一杯水，也能预防夜间尿液浓缩。

护肾贴士｜5. 多吃蔬果

富含柠檬酸的水果，包括柠檬、柑橘、橙等，柠檬酸能在尿液中与钙结合，形成溶解度高的柠檬酸钙，从而减少草酸与钙结合的机会。此外，多吃蔬菜水果能使尿液偏向碱性，有助预防尿酸沉淀形成尿酸结石。

护肾贴士｜6. 摄取足够的钙质

许多人误以为结石要限制钙质摄取，但每日摄取800-1200毫克钙质，会先在肠道中与食物中的草酸结合，形成不被人体吸收的草酸钙，直接随粪便排出。这个过程能有效降低进入尿液的草酸浓度，反而减少在肾脏形成结石的机会。建议从天然食物例如牛奶、乳酪、传统豆腐、小鱼干中摄取或搭配进食高草酸食物。若需服用钙片，最好随餐服用，以增加钙与草酸在肠道结合的机会。

林俐岑提醒，长期每日补充超过1000毫克的高剂量维他命C，有可能在体内转化为草酸，增加结石风险。临床数据显示，BMI越高，患上肾结石的风险也越高。肥胖者尤其容易罹患尿酸结石和草酸钙结石。因此，高危险族群应定期进行身体检查，监测肾脏健康状况。

肾石有何症状？甚么人最高危？

根据香港港安医院资料，肾石是结集于肾脏的石化物，主要成因是尿液中水分量太少，容易造成尿路系统中的沉淀物出现饱和，逐渐形成结石。按其位置可分为肾结石、输尿管结石及膀胱结石等。

肾石的成因主要是人体摄取的水份长期不足，便会导致排尿量不足，逐渐形成结石。其他因素包括病人患有慢性疾病、服用的药物、身处环境如亚热带地区、泌尿系统受细菌感染等。

肾石患者大多没有明显的肾石病征或肾石痛，不过如果结石从肾脏掉落到输尿管，造成堵塞，便有可能出现如绞痛等较明显的病征。其他常见病征包括：

绞痛

恶心、呕吐

感染及寒颤

腰痛

尿液带血

肾结石风险因素

30岁以上男士

高盐和高蛋白质的饮食

代谢性疾病，如：痛风

治疗方面，肾石的治疗方案有多种，泌尿科医生主要视乎患者的肾结石体积、位置、尿路阻塞的程度及健康状况而定。

药物: 适合一些没有明显肾石病征、肾石痛或体积较小的肾结石，让结石自然排出体外。

适合一些没有明显肾石病征、肾石痛或体积较小的肾结石，让结石自然排出体外。 体外冲击波碎石术（ESWL): 利用冲击波原理将碎石机发出的冲击波，经由皮肤与机器的接触，聚焦传送到肾结石位置，击碎结石，结石的碎片将随尿液排出，病人毋须开刀，病人可在短时间内恢复工作。

利用冲击波原理将碎石机发出的冲击波，经由皮肤与机器的接触，聚焦传送到肾结石位置，击碎结石，结石的碎片将随尿液排出，病人毋须开刀，病人可在短时间内恢复工作。 输尿管镜检查: 将内视镜经由尿道进入肾，过程有可能需要利用X光引导内视镜，或植入可拆除的输尿管支架作辅助性治疗。当医生确认结石位置，便会利用治疗仪器把肾结石击碎，可以即时舒缓尿道阻塞及肾石痛问题，病人一般须接受麻醉。

将内视镜经由尿道进入肾，过程有可能需要利用X光引导内视镜，或植入可拆除的输尿管支架作辅助性治疗。当医生确认结石位置，便会利用治疗仪器把肾结石击碎，可以即时舒缓尿道阻塞及肾石痛问题，病人一般须接受麻醉。 经皮肾镜取石手术: 当体外冲击波碎石术无效或肾结石过大，则需进行手术治疗。这项微创手术需在X光监控下进行，医生会在病人背部开一个小切口，以细针穿过皮肤进入肾脏，治疗仪器会经细针针管到达肾结石位置，击碎及取出结石。

资料来源：营养师林俐岑、香港港安医院

专家履历：林俐岑

台北医学大学保健营养学系硕士毕业，糖尿病卫教师认证（CDE），体重管理营养师，运动营养专业认证（CTSSN），居家长照营养师认证。

延伸阅读：豆腐+菠菜=生肾石？医生拆解3大结石迷思 啤酒利尿可排肾石？

---

相关文章：

常喝咖啡/吃坚果易生肾石？营养师揭4类人最高危 吃甚么有效护肾？

男子日喝2L水仍生肾石 医生揭疑因1喝水习惯惹祸 应如何喝水护肾防结石？

女子减肥不节食 只做这运动3个月减7kg 脂肪肝肾石全消失

全球每10人有1人患肾结石 常饮茶吃维他命C增风险？专家拆解成因症状+教4招预防