81岁婆婆直播打机爆红 打Minecraft为孙儿筹款抗癌 患肌肉瘤孙儿结局曝光

美国一位婆婆为了帮患罕见癌症的孙儿筹医药费，竟在网上化身游戏主播，为患癌的孙儿筹医药费，这个充满爱的举动在网络上极速爆红，感动了不少网民，更成功吸纳44万订阅粉丝，为孙儿筹得救命钱。

81岁婆婆直播打机爆红 打Minecraft为孙儿筹款抗癌

外媒报导，81岁的「主播新丁」Sue Jacquot指最初是孙儿Austin和Jack在去年夏天向她介绍《Minecraft》这款游戏。为了增加与孙儿相处的时间，她亦开始学玩《Minecraft》。去年10月，她创立了YouTube频道「GrammaCrackers」，并在首条影片中表示，「最初几个月，我被《Minecraft》吓怕了」，但她玩得越多就开始越享受这游戏，「我邀请大家和我一起开启这段新的冒险之旅。」爱与毅力从不受年龄限制，

Sue这个「主播新丁」的故事迅速在网络爆红，在过去3个月内，她上载了12条《Minecraft》游戏影片，最新一条影片更是在上星期发布，至今她的频道已吸纳了44万订阅粉丝。

她亦在每段打机影片的资讯栏加入连结，引导观众前往由长孙 Austin Self 发起的 GoFundMe 众筹页面，用自己的方法赚钱给孙儿医病。截至目前，该专页已获超过5.2万美元（约40.5万港元）捐款，捐款人数持续增加中。Austin向网友表达感激：「言语无法表达我们对所有支持者的谢意。」

他特别指出，这份鼓励远超情感上的支援：「你们的慷慨解囊，直接减轻了我们的巨额医疗费用，让我们在不确定的时期得以渡过难关。」Sue亦答谢网友所做的一切、坦言对网络凝聚的力量感到震撼：「你们的帮助实在难以置信，我无法理解你们为何如此付出，这完全超乎想像。」

孙儿经过数月治疗后，目前病情已经大为好转。虽然如此，Sue 表示会继续经营频道，因为化疗结束后的医疗帐单仍然堆积如山。她指出，陌生人向其家人展现的善心是最不可思议的事情。

罕见病「肌肉癌」（肉瘤癌）是甚么？

肌肉癌（又称肉瘤癌）是一种始于骨骼及软组织的恶性肿瘤。软组织包括肌肉、脂肪、血管、神经及肌腱等，负责连接与支撑身体结构。此类癌症可出现于身体多个部位，最常见于手臂、腿部及腹部。

「肌肉癌」（肉瘤癌）是甚么？

肉瘤癌有何常见症状？

若出现以下情况，应提高警觉并尽早求医：

可触摸的肿块：可能伴随痛感或毫无疼痛

骨骼疼痛：持续且原因不明的骨痛

病理性骨折：轻微受伤或无受伤下发生骨折

腹部疼痛

体重无故下降

肉瘤癌成因

肉瘤癌的具体成因未明，一般始于骨骼或软组织细胞的异常增生。关键在于细胞内的DNA发生变异：正常细胞的DNA会指示其按规律生长、分裂及凋亡；而癌细胞的 DNA 变异会下达错误指令，导致细胞：

不受控地快速增殖 在应死亡时继续存活 形成肿瘤并侵蚀正常组织 可能扩散至其他器官（转移）

肉瘤癌风险因素

遗传性综合症：如利-弗劳梅尼症候群、家族性视网膜母细胞瘤等，可能是由父母传给子女。

曾接受放射治疗：癌症放射疗法可能增加日后罹患肉瘤风险。

淋巴水肿：淋巴系统阻塞或损伤，会提高血管肉瘤风险。

病毒感染：免疫系统低下者感染人类疱疹病毒8型，可能诱发卡波西氏肉瘤。

资料来源：People、Mayo Clinic

延伸阅读：医学奇迹？33岁男子手术醒后「忘记母语」流利讲西班牙语 原来患1神经疾病

---

相关文章：

25岁女患罕见病险死25次 严重骨松靠吊盐水续命 泪求父亲终获准安乐死

VHL病｜72岁翁遗传罕见病全身狂生肿瘤 抗病30多年手术做不完 母亲儿子先后病逝

罕见病｜男子一睡醒惊见所有人如「恶魔」 面容扭曲如看恐怖片 医生揭4因素易引发

30至60岁易患类风湿性关节炎？1类人风险高3倍 专家解构成因/症状/护理方法