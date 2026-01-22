长者懒做运动易肌力降 研究揭运动型电玩增趣味 8周后长者平衡力改善防跌倒

随着年龄增长，长者会出现活动量减少、平衡力衰退及社交圈子缩小等情况，容易导致肌力下降与情绪困扰。根据最新统计，现时香港约有175万名65岁或以上长者，占全港总人口约24%。当中约一半长者患有长期病患，如高血压、糖尿病、心脏病等，人口老化及疾病共存的现象愈见普遍。目前，约有八万名长者居住于长期护理院舍，占全港长者人口约4.5%，反映院舍在长者照护及健康促进中扮演重要角色。﻿​

传统运动知易行难 长者懒做运动易肌力降

以往提升长者健康以适量运动为主，运动能有效改善长者身体机能、预防及控制慢性疾病。虽然运动干预仍然是最有效的非药物方法，能纾缓多种不良健康影响，可惜，有研究报告指出，在长期护理院舍推行运动计划时，经常面对长者动机低、害怕受伤及资源限制等困难，导致参与率偏低。因此，我们要想方法吸引长者参与的创新健康。﻿

寓运动于娱乐：Exergaming 的兴起

随着科技进步，「运动型电子游戏」（Exergaming）逐渐成为提升长者健康的新趋势。这类游戏要求参与者透过身体动作完成挑战（例如跳舞垫、体感游戏机），成功将运动与娱乐结合，除了增加趣味性，更有助长者提升身心健康。

多项研究指出，相比传统运动疗法，运动型电子游戏能更有效提升长者的动机及持续参与意愿。综合系统性综述的数据，其优势包括：

改善身体机能：能改善平衡力、减少跌倒风险和提升认知功能。

成效显著：参与8星期、每周90至120分钟运动型电子游戏的长者，其平衡力及跌倒风险的改善效果较传统训练显著。

高依从性：运动型电子游戏组的整体运动依从率高达70%至99%，高於单纯传统运动组。

这些结果反映出，Exergaming 结合了趣味性、互动性和身心锻炼，能更有效鼓励长者持续参与并获得健康益处。

【同场加映】长者患肌少症易骨折 专家教3个家居运动增肌 腰膝痛/体弱也做到

都大研究：运动游戏有效改善肌少症

为了改善院舍长者的肌少症问题，香港都会大学运动游戏研究中心（Exergaming Research Centre for Healthy Aging）去年进行了一项加入阻力元素的运动型电子游戏研究。

结果显示，长者透过进行加入阻力元素的Exergaming，跟传统的阻力运动训练，在改善长者肌肉流失的成效相约。不过，因为游戏元素的趣味性及成功感， Exergaming可促使长者更积极参与运动，从而提升身体机能及改善日常自理能力，有望进一步降低跌倒及疾病风险。

然而，选择运动型电子游戏时，必须配合长者的身体状况及兴趣，并于安全的环境下由亲友或护理人员陪同参与。若长者本身患有慢性疾病或活动障碍，建议在医疗专业指导下选用合适的游戏和运动模式。

总括而言，运动型电子游戏透过科技与运动的结合，为长者带来崭新及有趣的健康选择，不仅提升身体健康，更促进心理与社交福祉。展望未来，这项技术具备跨部门合作潜力，能结合护理人员、物理治疗师及家属的支援，推动院舍健康管理新模式。都大团体亦将积极开发更适合香港长者身心状况的运动模式，有助推动本地健康老龄化。

撰文：香港都会大学护理及健康学院副教授 廖泰华博士

