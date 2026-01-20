20款水果维他命C排行榜 奇异果仅排第5名 这类水果包办头两名

谈到维他命C水果，不少人会想到柠檬、橙或奇异果。不过，有营养师列出20种水果的维他命C排行榜，当中常见的柠檬、橙或奇异果等维他命C水果竟通通不入三甲，到底哪种水果可以击败它们，成为水果界的「维他命C之王」？

20款水果维他命C排行榜 这类水果包办头两名

营养师高敏敏在个人Facebook专页分享指，水果并非口味越酸，维他命C含量就越高。她列举以下20种水果，比较每100克水果的维他命C含量。在下列20种水果中，柠檬所含的维他命C竟是最少，有1类水果维他命C含量竟包办第1、2名！

20种水果维他命C排行榜（每100克计算）

水果维他命C含量排名（每100g计算）：

第20位：柠檬 34mg

第19位：台湾土枣 37mg

第18位：橙 41mg

第17位：杨桃 44mg

第16位：榴莲 44mg

第15位：甜柿 37mg

第14位：荔枝 52mg

第13位：白柚 55mg

第12位：澳洲橙 55mg

第11位：木瓜 58mg

第10位：西施柚 58mg

第9位：文旦柚 61mg

第8位：草莓 69mg

第7位：绿奇异果 73mg

第6位：新奇士橙 75mg

第5位：金奇异果 90mg

第4位：龙眼 95mg

第3位：番荔枝/释迦 99mg

第2位：白肉番石榴（珍珠番石榴） 194mg

第1位：红肉番石榴 214mg

维他命C每日应摄取多少？2类妇女补充量最高

高敏敏提醒，维他命C是人体每日不可或缺的水溶性维他命之一，人体无法自行合成维他命C，所以必须由食物中摄取；而不同年纪、不同时期要补充的维他命C含量也不一样，孕期及哺乳期妈妈要补充的量最高，19岁以上成人每人每日摄取100mg即可：

维他命C每日建议摄取量：

年龄1-3岁：40mg

年龄4-6岁：50mg

年龄7-9岁：60mg

年龄10-12岁：80mg

年龄13-18岁：100mg

年龄19岁以上：100mg

怀孕期：110mg

哺乳期：140mg

「维他命C之王」番石榴8大功效

至于被称为水果界「维他命C之王」的番石榴，高敏敏表示番石榴除了维他命C丰富外，更有美白、制造胶原蛋白、排便顺畅等8大功效。番石榴营养价值如下：

红肉番石榴 （每100g计算） 白肉番石榴（珍珠番石榴） （每100g计算） 热量 42kcal 42kcal 膳食纤维 3.9g 3.7g 水 88g 88.1g 维他命A 618mg 28mg 维他命C 214.4mg 193.7mg 钾 166mg 176mg

番石榴有何功效？

1. 有助感冒快速痊愈

番石榴富含维他命C，有抗氧化、抗发炎的作用，可加快伤口愈合，还可帮助白血球抵抗病菌、强化免疫系统。

2. 稳定血糖

番石榴是低GI水果，食用后血糖上升平稳，糖尿病人也可食用。

3. 降低患癌风险

番石榴富含维他命C，可中和体内致癌的自由基，减少日常摄取加工食品时的致癌风险。

4. 降血压、消水肿

番石榴含矿物质钾，可预防心血管疾病、降血压、消水肿。

5. 排便顺畅

番石榴含高纤维及充足水分，有助刺激肠道蠕动，帮助如厕顺畅。

6. 延缓骨质疏松

番石榴内的维他命C，可帮助钙质吸收，促进胶原蛋白合成，骨质疏松、维持关节健康。

7. 提高工作效率

番石榴含维他命B群，为细胞提供正常运作的能量，让身体精力充沛，提高每天工作效率。

8. 饱足感高

番石榴含膳食纤维，能抑制胃口，帮助肠胃顺畅。

高敏敏推荐压力大、饮食不均衡的都市人，每日吃点番石榴补充维他命C；也建议大家进食时，不要加盐或梅粉，避免钠和糖摄取过多，每人每日吃1粒即可。另外，番石榴表皮有丰富的维他命C，清洗时要轻手、勿过度搓洗，也不要削皮，以免营养会流失。

专家履历：高敏敏

台湾营养师，拥20年临床经验，擅长健康饮食、预防医学和保健食品领域。

