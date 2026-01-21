Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

儿童长不高身材矮小影响自信 儿科医生拆解长高黄金期及生长激素注射成效

许多家长在子女成长过程中，常常担心他们会否长得太「细粒」，因此，市面上的「增高奶粉」、「增高丸」成了不少家长的选择。然而，这类补充品究竟是否有效？甚么情况下需要治疗？儿科专科医生指，事实上影响孩子身高的因素很多，即使孩子身材矮小，也不一定意味着存在健康问题。若果担心孩子身材矮小，影响社交能力和自信心，建议寻求医生介入，找出矮小的原因，作适当的治疗。

儿童长不高？｜怎样界定儿童「过矮」？

要判断孩子是否「过矮」，并非单纯与同龄人比较，医学上可根据成长曲线的百分比来界定。若100名同龄小朋友中，排行最矮小的那两位，则属于过矮。儿科专科医生曾颖茵表示，遗传是影响身高的主要因素，即父母矮小，孩子也相对较矮；有部分则属于发育迟缓，在青春期后会逐渐追上。

曾医生补充，虽然儿童身材过矮，并不会对日常生活有太大的影响，但临床上也接触不少孩子，因为身高问题，影响自信心，尤其男生特别明显。「很多时候，他们不会直接表达因矮小而感到郁结，但总会感觉到他好像欠缺了一点自信。倾谈之下，发现当中有些男孩，本身是运动员，一直有打篮球或打排球，而且打得很好，不过因为个子矮，限制了很多出场的机会，教练因此而不重用他，所以影响到他的自信心。」

儿童长不高？｜增高保健品成效未得医学证实

面对子女矮小的情况，不少家长会选择让孩子补充「增高奶粉」、「增高丸」等保健品。曾医生提醒，这类保健品多含有钙质、维他命D或其他微量元素，对骨骼健康及成长发育有一定帮助，特别适合体重过轻、缺钙，比较挑食的儿童。不过，目前医学上并没有确切证据表明这些产品能直接促进身高增长，家长应避免盲目相信广告，小心选择。

儿童长不高？｜「增高针」帮助刺激骨骼细胞生长

要治疗矮小，现时医学上常用的是生长激素治疗，俗称「增高针」。曾医生解释，「注射增高针原理是提升血液中生长激素的水平，当生长激素足够的时候，便可以帮助刺激骨骼细胞，促进骨骼生长。」常见的「增高针」以皮下注射方式为主，可由家长或孩子自行操作；而较新型的注射器，则设有触控萤幕，机器可精确设定药物剂量，亦会自动记录注射剂量与时间，让医护人员可以监察患者用药情况。

儿童长不高？｜我的孩子适合生长激素治疗吗？

曾医生分享，临床上比较常见的是「不明原因矮小症」，即父母身高正常，但孩子却长期停留在最低生长线；另外，一些儿童过往身材中等，但随着年岁增长，跌出原本的成长线，这些我们要小心，因为担心他有贺尔蒙缺乏，尤其是生长激素缺乏，这类儿童，经详细检查和评估后，可以考虑注射生长激素治疗帮助长高。至于，其他病理性因素，例如特纳氏综合症，出生小于胎龄及因慢性肾衰竭而长得矮小的儿童，也可以找医生作出详细评估，找出矮小原因，再决定是否适合用药及其剂量。

儿童长不高？｜治疗黄金期

在开始治疗前，医生会为儿童做血液测试、X光骨龄检查、MRI脑下垂体检查来排除病理性原因，若怀疑缺乏生长激素，会进一步安排患者接受生长激素刺激测试，检查是否需要治疗。矮小症治疗有黄金治疗期，越早开始治疗，效果通常越好。曾医生指出，一般建议在5至6岁开始介入，在孩子的生长板还未闭合时，治疗效果最显著。曾医生补充，「一般女孩子骨龄达14岁，男孩子骨龄达16岁，此时再治疗，基本上已难有增高的机会，所以把握治疗黄金期，至关重要。」

儿童长不高？｜治疗成效

对于生长激素缺乏症、不明原因矮小症、出生小于胎龄的儿童，治疗效果较为显著。典型的生长激素缺乏儿童，接受生长激素注射后，平均可多长高10厘米；出生小于胎龄的孩子若及早介入，平均可多高8至10厘米；一般不明原因矮小的孩子，每年额外增高约1至2厘米。

儿童长不高？｜「增高针」是否安全？

曾医生提醒，并非所有儿童都适合使用「增高针」，一些慢性病者如糖尿病未受控制、曾患癌症或接受电疗的病人，都需特别小心处理。不少家长担心长期使用的安全性问题，事实上，生长激素已沿用30多年，总体上是一个安全的治疗。大多数孩子用药后没有明显不适或长期副作用，只有少数人会出现轻微头痛、水肿，或跟一般「生长痛」相似的骨痛，但这些不适多属暂时性，无需过度担心。

曾医生分享一个案例，曾有一个5岁男孩因「出生少于胎龄」，出生时体重仅2.3公斤，生长曲线长期在最低线。经过4至5年的生长激素治疗，他的身高追上至中位线，升幅显著，令家长和孩子都非常鼓舞。其实只要能把握黄金期，生长激素治疗的确为不少身材矮小的儿童带来希望。若家长能及早察觉并寻求专业医疗建议，进行适当评估和治疗，孩子便能摆脱身高的困扰，健康自信地成长。

儿童要长高，成人都要防止骨质疏松，以下为补骨食物排行榜：（由第12名至第1名）


受访者儿科专科医生曾颖茵简介：

曾颖茵医生2010年毕业于香港中文大学医学院，2017年考获专科资格，正式成为儿科专科医生。曾医生曾服务于威尔斯亲王医院，现职仁安医院儿科顾问医生。

