冬天易有耳鸣？医生拆解成因 心血管病/低血压人士属高危 4类耳鸣从速求医

每到冬天，不少人会感到耳鸣加剧。有医生指，冬季耳鸣并非单纯因为环境变静，背后其实与心血管问题、呼吸道感染等因素相关。他警告，若遇到4种耳鸣情况，可能是严重疾病的警号，需立刻求医。

冬天易有耳鸣？医生拆解成因 心血管病/低血压人士属高危？

重症科医生黄轩在Facebook专页发文指，很多人一到冬天就常有耳鸣的状况，他拆解冬天比较易耳鸣的4大原因：

冬天易耳鸣的4大原因

耳鸣成因｜1. 血管收缩

内耳（耳蜗）是全身对血流最敏感的器官之一。天气变冷时，交感神经兴奋，血管收缩，内耳血流先被收紧。内耳微循环下降，导致氧气与营养供应不稳，听觉神经开始混乱。本来安静的神经讯号，被听成耳鸣。因此，心血管疾病、偏头痛和低血压族群，冬天的耳鸣特别明显。

耳鸣成因｜2. 中耳压力失衡

冬天容易患上感冒，耳咽管最先中枪，以为只是鼻塞，其实影响的是耳朵的气压调节系统。上呼吸道感染、鼻炎、鼻窦炎和耳咽管功能障碍有机会造成中耳压力失衡令耳闷、耳鸣、甚至低频轰轰声出现。这种耳鸣，常常在早上起床、天气变冷、飞机起降时更明显。

耳鸣成因｜3. 冬天比较安静

冬天户外声音少、门窗紧闭，夜晚特别安静。大脑开始会开始自己找声音，注意力越集中在耳朵，耳鸣感越清楚。所以很多人说，白天还好，一到晚上就一直听到声音。

耳鸣成因｜4. 冬季忧郁、压力大睡不好

研究发现，耳鸣不只是耳朵问题，大脑情绪网络也一起参与。冬天日照少、血清素下降导致焦虑、失眠增加。这些状态会降低大脑对噪音的抑制能力，让耳鸣更吵、更烦、更甩不掉。

出现4类耳鸣从速求医

黄轩医生指，有几种耳鸣比较危险，要特别小心。可能不是单纯天气问题，而是突发性听损、血管性耳鸣或神经问题。如果你出现以下4种情况，请立刻就医：

单侧耳鸣、听力下降

耳鸣合并晕眩、恶心

耳鸣像心跳一样「咚咚跳」

冬天突然出现、持续不退的耳鸣

黄轩医生又指，冬天护耳，不只是戴帽子而已，他提议以下5种护耳方法：

保暖头颈，避免冷风直吹耳后

控制血压、避免忽冷忽热

感冒鼻炎要治，不要硬撑

晚上保留白噪音

保持优良的睡眠品质

