5类平价超级食物大比拼 这款罐头竟击败三文鱼？蛋白质含量相约热量更低

近年来「超级食物」蔚为风潮，但其高昂价格并非人人能够负担。事实上，许多平价的日常食材同样是营养宝库。有医生推荐5类经济实惠的平民超级食物替代高昂价格的超级食物，并列出其中含有的营养成分，其中1种平民价格的鱼类热量甚至比三文鱼更低。

甚么是「超级食物」？有何营养？

北京协和医院临床医生郑西希在社交平台发文指出，「超级食物」在宣传中常强调其营养价值高于一般食物，并能帮助身体抵抗疾病。然而，在医学与营养学领域并无此正式概念，商业宣传中也未对「超级食物」做出明确定义。广义上，任何营养丰富、对健康有益的食物都可被称为超级食物，但如此一来，每一种天然食物似乎都能归入此类，反而失去了「超级食物」应有的独特性。不过，一项荟萃分析尝试搜寻在人体研究中被标记为「超级食物」的种类，结果有十几种食物上榜，包括：

浆果类水果：蓝莓、蔓越莓、士多啤梨、巴西苺、枸杞

水果：牛油果、山竹、石榴

全谷杂粮：奇亚籽、亚麻籽、藜麦、斯佩尔特小麦、火麻仁

绿叶菜：羽衣甘蓝、小麦草

调味料：辣椒、姜、蒜、可可、姜黄粉

发酵食物：纳豆、克菲尔

她进一步说明，实际上这些被称为「超级食物」的都属于天然食材，未经人工合成或精制加工。除了天然特性之外，它们通常还兼具以下多种营养优势：

富含维他命，包括抗氧化的维他命C、多种维他命B，与矿物质如钾、镁。

大多属于低饱和脂肪、低添加糖、蛋白质含量较高的健康选择。

超级食物色彩丰富，多样的颜色意味著能提供更多抗氧化的植物营养素。

5大「平替版」超级食物 这种菜营养可媲美羽衣甘蓝

郑西希医生指出，超级食物确实是营养丰富的健康选择，但并非唯一能提供上述营养素的食物来源。许多大家平日常见、价格亲民且属于当地当季的食材，同样能达到与之相近的营养水平，而成本却远低于那些被过度宣传的超级食物。她特别推荐5类「平民超级食物」，这些「平替版」食材同样能为正在健身或控制体重，提供优质的营养支持，其营养价值与昂贵的超级食物相比毫不逊色：

超级食物｜1. 三文鱼VS吞拿鱼罐头

深海鱼类是公认的健康食材，其中最常见的是三文鱼。然而，她更推荐吞拿鱼罐头作为替代选择。这类罐头同样属于优质蛋白质来源，但需注意应选用泉水浸泡而非油浸的款式。

营养成分 三文鱼（每100克） 吞拿鱼罐头（每100克） 热量 127kcal 86kcal 蛋白质 20.5g 19.44g 脂肪 4.4g 0.96g 饱和脂肪 0.81g 0.211g Omega-3 EPA 0.182g 0.028g Omega-3 DHA 0.333g 0.196g 碳水化合物 0 0 膳食纤维 0 0 钙 7mg 17mg 铁 0.38mg 1.63mg 锌 0.39mg 0.69mg 铜 0.063mg 0.05mg 维他命B12 4.15μg 2.55μg

超级食物｜ 2.菠菜VS羽衣甘蓝

虽然羽衣甘蓝是绿叶蔬菜中的明星食材，其蛋白质与维他命C含量在蔬菜中名列前茅，但平民超级蔬菜中的菠菜在营养上并不逊色。由于菠菜含水量较高，约200克菠菜的营养成分相当于100克羽衣甘蓝，且其钾、镁等有助于稳定血压，以及叶酸、维他命K等含量，甚至还高于羽衣甘蓝。

营养成分 菠菜（每100克） 菠菜（每200克） 羽衣甘蓝（每100克） 热量 23kcal 46kcal 49kcal 蛋白质 2.86g 5.72g 4.28g 脂肪 0.39g 0.78g 0.93g 饱和脂肪 0.063g 0.126g 0.091g 碳水化合物 3.63g 7.26g 8.75g 膳食纤维 2.2g 4.4g 3.6g 钙 2.71mg 5.42mg 150mg 钾 558mg 1116mg 491mg 镁 79mg 158mg 47mg 叶酸 194μg 388μg 141μg 维他命C 28.1mg 56.2mg 120mg 维他命K 482.9μg 965.8μg 704.8μg

超级食物｜3. 牛油果VS烚花生

牛油果是一种特别的水果，质地绵密如牛油，脂肪含量虽高却以健康的不饱和脂肪为主。然而从营养角度比较，花生完全能与牛油果媲美，只是同等重量的花生热量略高，毕竟花生属于坚果、水分较少。食用花生时需注意份量，并建议选择烚花生，避免油炸、翻炒或添加过多盐、糖的五香或者调味花生。

营养成分 烚花生（每100克） 牛油果（每100克） 热量 318kcal 160kcal 蛋白质 13.5g 2g 脂肪 22.01g 14.66g 单元不饱和脂肪 10.091g 9.799g 多元不饱和脂肪 6.956g 1.816g 碳水化合物 21.26g 8.53g 膳食纤维 8.8g 6.7g 铁 1.01mg 0.55mg 钾 180mg 485mg 锌 1.83mg 0.64mg 硒 4.4μg 0.4μg

超级食物｜4. 毛豆VS鹰嘴豆

鹰嘴豆深受健身人士推崇，甚至被宣传为「健身减脂」必备零食，但其营养成分并非特别突出。相比之下，常见的烚毛豆其实更为健康，蛋白质含量更高且属于优质蛋白，微量元素也更为丰富。

营养成分 毛豆（每100克熟重） 鹰嘴豆（每100克熟重） 热量 121kcal 163kcal 蛋白质 11.91g 8.81g 脂肪 5.2g 2.57g 单元不饱和脂肪 1.282g 0.579g 碳水化合物 8.91g 27.25g 膳食纤维 5.2g 7.6g 铁 2.27mg 2.87mg 钾 436mg 289mg 镁 64mg 48mg 叶酸 311μg 171μg

超级食物｜5. 番薯VS蓝莓

蓝莓是最经典的超级食物之一，富含维他命与植化素，但其产季短、价格高、保存不易，且农药残留风险相对较高。在营养价值上能与蓝莓相当，价钱更相宜且易取得的食物并不多见，郑医生特别推荐根茎类蔬菜的番薯。虽然并非水果，但番薯的胡萝卜素与维他命含量极高，位居所有食物前列，这点足以与蓝莓相比。

此外，番薯的膳食纤维与饱足感也高于蓝莓。当然，蓝莓所含的花青素等植化素确实比番薯丰富，但番薯的整体营养表现已相当出色。适量进食以番薯替代部分蓝莓，不仅能增加饱腹感、减少主食摄取，完全适合减重族群。

营养成分 番薯（每100克） 蓝莓（每100克） 热量 76kcal 57kcal 蛋白质 1.36g 0.74g 脂肪 0.14g 0.33g 碳水化合物 17.65g 14.49g 膳食纤维 2.5g 2.4g 维他命C 12.7mg 9.7mg 维他命A 784μg 3μg β-胡萝卜素 9406μg 32μg 维他命E 0.94mg 0.57mg 维他命K 2.1μg 19.3μg

资料来源：北京协和医院临床医生郑西希

