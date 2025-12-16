Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

5类平价超级食物大比拼 这款罐头竟击败三文鱼？蛋白质含量相约热量更低

保健养生
更新时间：12:01 2025-12-16 HKT
发布时间：12:01 2025-12-16 HKT

近年来「超级食物」蔚为风潮，但其高昂价格并非人人能够负担。事实上，许多平价的日常食材同样是营养宝库。有医生推荐5类经济实惠的平民超级食物替代高昂价格的超级食物，并列出其中含有的营养成分，其中1种平民价格的鱼类热量甚至比三文鱼更低。

甚么是「超级食物」？有何营养？

北京协和医院临床医生郑西希在社交平台发文指出，「超级食物」在宣传中常强调其营养价值高于一般食物，并能帮助身体抵抗疾病。然而，在医学与营养学领域并无此正式概念，商业宣传中也未对「超级食物」做出明确定义。广义上，任何营养丰富、对健康有益的食物都可被称为超级食物，但如此一来，每一种天然食物似乎都能归入此类，反而失去了「超级食物」应有的独特性。不过，一项荟萃分析尝试搜寻在人体研究中被标记为「超级食物」的种类，结果有十几种食物上榜，包括：

  • 浆果类水果：蓝莓、蔓越莓、士多啤梨、巴西苺、枸杞
  • 水果：牛油果、山竹、石榴
  • 全谷杂粮：奇亚籽、亚麻籽、藜麦、斯佩尔特小麦、火麻仁
  • 绿叶菜：羽衣甘蓝、小麦草
  • 调味料：辣椒、姜、蒜、可可、姜黄粉
  • 发酵食物：纳豆、克菲尔

她进一步说明，实际上这些被称为「超级食物」的都属于天然食材，未经人工合成或精制加工。除了天然特性之外，它们通常还兼具以下多种营养优势：

  • 富含维他命，包括抗氧化的维他命C、多种维他命B，与矿物质如钾、镁。
  • 大多属于低饱和脂肪、低添加糖、蛋白质含量较高的健康选择。
  • 超级食物色彩丰富，多样的颜色意味著能提供更多抗氧化的植物营养素。

5大「平替版」超级食物 这种菜营养可媲美羽衣甘蓝

郑西希医生指出，超级食物确实是营养丰富的健康选择，但并非唯一能提供上述营养素的食物来源。许多大家平日常见、价格亲民且属于当地当季的食材，同样能达到与之相近的营养水平，而成本却远低于那些被过度宣传的超级食物。她特别推荐5类「平民超级食物」，这些「平替版」食材同样能为正在健身或控制体重，提供优质的营养支持，其营养价值与昂贵的超级食物相比毫不逊色：

 

超级食物｜1. 三文VS吞拿鱼罐头

深海鱼类是公认的健康食材，其中最常见的是三文鱼。然而，她更推荐吞拿鱼罐头作为替代选择。这类罐头同样属于优质蛋白质来源，但需注意应选用泉水浸泡而非油浸的款式。

营养成分 三文鱼（每100克） 吞拿鱼罐头（每100克）
热量 127kcal 86kcal
蛋白质 20.5g 19.44g
脂肪 4.4g 0.96g
饱和脂肪 0.81g 0.211g
Omega-3 EPA 0.182g 0.028g
Omega-3 DHA 0.333g 0.196g
碳水化合物 0 0
膳食纤维 0 0
7mg 17mg
0.38mg 1.63mg
0.39mg 0.69mg
0.063mg 0.05mg
维他命B12 4.15μg 2.55μg

超级食物｜ 2.菠菜VS羽衣甘蓝

虽然羽衣甘蓝是绿叶蔬菜中的明星食材，其蛋白质与维他命C含量在蔬菜中名列前茅，但平民超级蔬菜中的菠菜在营养上并不逊色。由于菠菜含水量较高，约200克菠菜的营养成分相当于100克羽衣甘蓝，且其钾、镁等有助于稳定血压，以及叶酸、维他命K等含量，甚至还高于羽衣甘蓝。

营养成分 菠菜（每100克） 菠菜（每200克） 羽衣甘蓝（每100克）
热量 23kcal 46kcal 49kcal
蛋白质 2.86g 5.72g 4.28g
脂肪 0.39g 0.78g 0.93g
饱和脂肪 0.063g 0.126g 0.091g
碳水化合物 3.63g 7.26g 8.75g
膳食纤维 2.2g 4.4g 3.6g
2.71mg 5.42mg 150mg
558mg 1116mg 491mg
79mg 158mg 47mg
叶酸 194μg 388μg 141μg
维他命C 28.1mg 56.2mg 120mg
维他命K 482.9μg 965.8μg 704.8μg

超级食物｜3. 牛油果VS烚花生

牛油果是一种特别的水果，质地绵密如牛油，脂肪含量虽高却以健康的不饱和脂肪为主。然而从营养角度比较，花生完全能与牛油果媲美，只是同等重量的花生热量略高，毕竟花生属于坚果、水分较少。食用花生时需注意份量，并建议选择烚花生，避免油炸、翻炒或添加过多盐、糖的五香或者调味花生。

营养成分 烚花生（每100克） 牛油果（每100克）
热量 318kcal 160kcal
蛋白质 13.5g 2g
脂肪 22.01g 14.66g
单元不饱和脂肪 10.091g 9.799g
多元不饱和脂肪 6.956g 1.816g
碳水化合物 21.26g 8.53g
膳食纤维 8.8g 6.7g
1.01mg 0.55mg
180mg 485mg
1.83mg 0.64mg
4.4μg 0.4μg

超级食物｜4. 毛豆VS鹰嘴豆

鹰嘴豆深受健身人士推崇，甚至被宣传为「健身减脂」必备零食，但其营养成分并非特别突出。相比之下，常见的烚毛豆其实更为健康，蛋白质含量更高且属于优质蛋白，微量元素也更为丰富。

营养成分 毛豆（每100克熟重） 鹰嘴豆（每100克熟重）
热量 121kcal 163kcal
蛋白质 11.91g 8.81g
脂肪 5.2g 2.57g
单元不饱和脂肪 1.282g 0.579g
碳水化合物 8.91g 27.25g
膳食纤维 5.2g 7.6g
2.27mg 2.87mg
436mg 289mg
64mg 48mg
叶酸 311μg 171μg

超级食物｜5. 番薯VS

蓝莓是最经典的超级食物之一，富含维他命与植化素，但其产季短、价格高、保存不易，且农药残留风险相对较高。在营养价值上能与蓝莓相当，价钱更相宜且易取得的食物并不多见，郑医生特别推荐根茎类蔬菜的番薯。虽然并非水果，但番薯的胡萝卜素与维他命含量极高，位居所有食物前列，这点足以与蓝莓相比。

此外，番薯的膳食纤维与饱足感也高于蓝莓。当然，蓝莓所含的花青素等植化素确实比番薯丰富，但番薯的整体营养表现已相当出色。适量进食以番薯替代部分蓝莓，不仅能增加饱腹感、减少主食摄取，完全适合减重族群。

营养成分 番薯（每100克） 莓（每100克）
热量 76kcal 57kcal
蛋白质 1.36g 0.74g
脂肪 0.14g 0.33g
碳水化合物 17.65g 14.49g
膳食纤维 2.5g 2.4g
维他命C 12.7mg 9.7mg
维他命A 784μg 3μg
β-胡萝卜素 9406μg 32μg
维他命E 0.94mg 0.57mg
维他命K 2.1μg 19.3μg

资料来源：北京协和医院临床医生郑西希

延伸阅读：罐头比新鲜食品更健康？专家推介5款家中必备超级食物罐头 可防癌/护心/稳血糖

---

相关文章：

健康长寿必吃！营养师推介9大「超级食物」常吃这款水果防心脏病/糖尿病

医生推介13种超级食物 抗氧化/护心血管/抗衰老 功效不输药物！

减肥食物｜推荐10款低卡蔬菜 热量低过青瓜 1种超级食物上榜可护心/降血压

营养师推介2025年11大超级食物 常吃这种抗发炎/防癌 花生这样吃最健康！

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
中年好声音4丨蒙面艺人真身大揭秘 「企鹅人」周志康满分晋级 刘佩玥原来系唱家班
影视圈
17小时前
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
51岁前港姐嫁入豪门26年 现身《流行都市》自爆曾患抑郁 想做一事被老公斥嘥钱？
影视圈
4小时前
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
76岁「镇台之宝」主角变三线艺员曾被闹戏屎 谈公司陷财困：年年减薪，唔减薪𠮶年就减骚
影视圈
2025-12-13 14:30 HKT
世一好手澳洲骑师麦道朗将于本月二十日周末沙田作告别战，他暂时卜定「帅帅友福」等共十匹坐骑。
麦道朗告别战骑十驹
马圈快讯
20小时前
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
17岁学生快餐店兼职收天价税单被吓窒？苦呻时薪仅约$70 网民齐献计先做好3步：小朋友唔驶惊！
生活百科
20小时前
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
52岁富婆视后悭家扫特价货 素颜真实肤质曝光 早前回归TVB拍剧掀讨论
影视圈
15小时前
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
天王国宝级艺人外父病逝享年75岁 爱妻崩溃痛哭「没有爸爸了」 忆父病榻前老公负责XX
影视圈
23小时前
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
港男深圳按摩点「名媛」大奇遇！真人现身视觉冲击太震撼：「知道会骗人，但谂唔到咁夸张」｜Juicy叮
时事热话
3小时前
女星沈傲君淡出荧幕10年 疑嫁叶剑英元帅之子叶选廉
女星沈傲君淡出荧幕10年 疑嫁叶剑英元帅之子叶选廉
即时中国
5小时前
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 附购票方法
昂坪360推$50长者套票优惠 包来回缆车及探知馆入场门票 ( 附购票方法 )
社会
19小时前