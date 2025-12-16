5类平价超级食物大比拼 这款罐头竟击败三文鱼？蛋白质含量相约热量更低
发布时间：12:01 2025-12-16 HKT
近年来「超级食物」蔚为风潮，但其高昂价格并非人人能够负担。事实上，许多平价的日常食材同样是营养宝库。有医生推荐5类经济实惠的平民超级食物替代高昂价格的超级食物，并列出其中含有的营养成分，其中1种平民价格的鱼类热量甚至比三文鱼更低。
甚么是「超级食物」？有何营养？
北京协和医院临床医生郑西希在社交平台发文指出，「超级食物」在宣传中常强调其营养价值高于一般食物，并能帮助身体抵抗疾病。然而，在医学与营养学领域并无此正式概念，商业宣传中也未对「超级食物」做出明确定义。广义上，任何营养丰富、对健康有益的食物都可被称为超级食物，但如此一来，每一种天然食物似乎都能归入此类，反而失去了「超级食物」应有的独特性。不过，一项荟萃分析尝试搜寻在人体研究中被标记为「超级食物」的种类，结果有十几种食物上榜，包括：
- 浆果类水果：蓝莓、蔓越莓、士多啤梨、巴西苺、枸杞
- 水果：牛油果、山竹、石榴
- 全谷杂粮：奇亚籽、亚麻籽、藜麦、斯佩尔特小麦、火麻仁
- 绿叶菜：羽衣甘蓝、小麦草
- 调味料：辣椒、姜、蒜、可可、姜黄粉
- 发酵食物：纳豆、克菲尔
她进一步说明，实际上这些被称为「超级食物」的都属于天然食材，未经人工合成或精制加工。除了天然特性之外，它们通常还兼具以下多种营养优势：
- 富含维他命，包括抗氧化的维他命C、多种维他命B，与矿物质如钾、镁。
- 大多属于低饱和脂肪、低添加糖、蛋白质含量较高的健康选择。
- 超级食物色彩丰富，多样的颜色意味著能提供更多抗氧化的植物营养素。
5大「平替版」超级食物 这种菜营养可媲美羽衣甘蓝
郑西希医生指出，超级食物确实是营养丰富的健康选择，但并非唯一能提供上述营养素的食物来源。许多大家平日常见、价格亲民且属于当地当季的食材，同样能达到与之相近的营养水平，而成本却远低于那些被过度宣传的超级食物。她特别推荐5类「平民超级食物」，这些「平替版」食材同样能为正在健身或控制体重，提供优质的营养支持，其营养价值与昂贵的超级食物相比毫不逊色：
超级食物｜1. 三文鱼VS吞拿鱼罐头
深海鱼类是公认的健康食材，其中最常见的是三文鱼。然而，她更推荐吞拿鱼罐头作为替代选择。这类罐头同样属于优质蛋白质来源，但需注意应选用泉水浸泡而非油浸的款式。
|营养成分
|三文鱼（每100克）
|吞拿鱼罐头（每100克）
|热量
|127kcal
|86kcal
|蛋白质
|20.5g
|19.44g
|脂肪
|4.4g
|0.96g
|饱和脂肪
|0.81g
|0.211g
|Omega-3 EPA
|0.182g
|0.028g
|Omega-3 DHA
|0.333g
|0.196g
|碳水化合物
|0
|0
|膳食纤维
|0
|0
|钙
|7mg
|17mg
|铁
|0.38mg
|1.63mg
|锌
|0.39mg
|0.69mg
|铜
|0.063mg
|0.05mg
|维他命B12
|4.15μg
|2.55μg
超级食物｜ 2.菠菜VS羽衣甘蓝
虽然羽衣甘蓝是绿叶蔬菜中的明星食材，其蛋白质与维他命C含量在蔬菜中名列前茅，但平民超级蔬菜中的菠菜在营养上并不逊色。由于菠菜含水量较高，约200克菠菜的营养成分相当于100克羽衣甘蓝，且其钾、镁等有助于稳定血压，以及叶酸、维他命K等含量，甚至还高于羽衣甘蓝。
|营养成分
|菠菜（每100克）
|菠菜（每200克）
|羽衣甘蓝（每100克）
|热量
|23kcal
|46kcal
|49kcal
|蛋白质
|2.86g
|5.72g
|4.28g
|脂肪
|0.39g
|0.78g
|0.93g
|饱和脂肪
|0.063g
|0.126g
|0.091g
|碳水化合物
|3.63g
|7.26g
|8.75g
|膳食纤维
|2.2g
|4.4g
|3.6g
|钙
|2.71mg
|5.42mg
|150mg
|钾
|558mg
|1116mg
|491mg
|镁
|79mg
|158mg
|47mg
|叶酸
|194μg
|388μg
|141μg
|维他命C
|28.1mg
|56.2mg
|120mg
|维他命K
|482.9μg
|965.8μg
|704.8μg
超级食物｜3. 牛油果VS烚花生
牛油果是一种特别的水果，质地绵密如牛油，脂肪含量虽高却以健康的不饱和脂肪为主。然而从营养角度比较，花生完全能与牛油果媲美，只是同等重量的花生热量略高，毕竟花生属于坚果、水分较少。食用花生时需注意份量，并建议选择烚花生，避免油炸、翻炒或添加过多盐、糖的五香或者调味花生。
|营养成分
|烚花生（每100克）
|牛油果（每100克）
|热量
|318kcal
|160kcal
|蛋白质
|13.5g
|2g
|脂肪
|22.01g
|14.66g
|单元不饱和脂肪
|10.091g
|9.799g
|多元不饱和脂肪
|6.956g
|1.816g
|碳水化合物
|21.26g
|8.53g
|膳食纤维
|8.8g
|6.7g
|铁
|1.01mg
|0.55mg
|钾
|180mg
|485mg
|锌
|1.83mg
|0.64mg
|硒
|4.4μg
|0.4μg
超级食物｜4. 毛豆VS鹰嘴豆
鹰嘴豆深受健身人士推崇，甚至被宣传为「健身减脂」必备零食，但其营养成分并非特别突出。相比之下，常见的烚毛豆其实更为健康，蛋白质含量更高且属于优质蛋白，微量元素也更为丰富。
|营养成分
|毛豆（每100克熟重）
|鹰嘴豆（每100克熟重）
|热量
|121kcal
|163kcal
|蛋白质
|11.91g
|8.81g
|脂肪
|5.2g
|2.57g
|单元不饱和脂肪
|1.282g
|0.579g
|碳水化合物
|8.91g
|27.25g
|膳食纤维
|5.2g
|7.6g
|铁
|2.27mg
|2.87mg
|钾
|436mg
|289mg
|镁
|64mg
|48mg
|叶酸
|311μg
|171μg
超级食物｜5. 番薯VS蓝莓
蓝莓是最经典的超级食物之一，富含维他命与植化素，但其产季短、价格高、保存不易，且农药残留风险相对较高。在营养价值上能与蓝莓相当，价钱更相宜且易取得的食物并不多见，郑医生特别推荐根茎类蔬菜的番薯。虽然并非水果，但番薯的胡萝卜素与维他命含量极高，位居所有食物前列，这点足以与蓝莓相比。
此外，番薯的膳食纤维与饱足感也高于蓝莓。当然，蓝莓所含的花青素等植化素确实比番薯丰富，但番薯的整体营养表现已相当出色。适量进食以番薯替代部分蓝莓，不仅能增加饱腹感、减少主食摄取，完全适合减重族群。
|营养成分
|番薯（每100克）
|蓝莓（每100克）
|热量
|76kcal
|57kcal
|蛋白质
|1.36g
|0.74g
|脂肪
|0.14g
|0.33g
|碳水化合物
|17.65g
|14.49g
|膳食纤维
|2.5g
|2.4g
|维他命C
|12.7mg
|9.7mg
|维他命A
|784μg
|3μg
|β-胡萝卜素
|9406μg
|32μg
|维他命E
|0.94mg
|0.57mg
|维他命K
|2.1μg
|19.3μg
资料来源：北京协和医院临床医生郑西希
