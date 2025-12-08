1种食物罐头比新鲜更有营养？营养师揭这种抗氧化物含量更高 抗老/护心/防癌

不少追求健康的人士都更推崇新鲜食物，但原来罐头不一定比新鲜食品差？罐头食品使用方便、经济实惠且保质期长，非常适合生活节奏急速的现代家庭。有营养师表示，1种罐头食物的营养价值更可媲美新鲜食物，其中有1种抗氧化物含量甚至更高、有护心防癌之效？

1种食物罐头比新鲜更有营养？营养师揭这种抗氧化物含量更高

番茄是一种全年适合吃、非常健康有营养的食材，无论新鲜与罐装都十分实用，烹调的可能性极之丰富：作为沙律、意粉或薄饼的配料，用来炖煮及炒蛋，或者制成酱汁；而新鲜多汁的番茄单吃就很好吃了。根据外媒《Real Simple》报道，多位营养师均表示，新鲜番茄和罐装番茄的营养密度大致相同，只存在一些细微的差异。只要懂得挑选，也能够减少罐头食品的添加物问题。

1. 新鲜番茄的维他命含量较多

新鲜番茄富含维他命C、K、钾、叶酸和茄红素，有助延缓慢性病的发展。维他命C有助增强免疫力，维他命K和钾对心脏及骨骼健康，叶酸则对细胞和DNA的健康有益。

不过，罐头内的番茄都是在最佳成熟度时加工，在采摘后很快就进行罐装工序，当中大多数维他命和矿物质都能被锁住，从而很好地保存下来。但由于需要高温加热，维他命C含量可能变低。但从营养角度来看，罐装番茄仍然是很不错的选择。

2. 罐装番茄含更多茄红素

茄红素是一种抗氧化剂，在入罐加热的过程，会令增加茄红素的生物利用度，使其更容易被人体吸收。

家医科医生李思贤指出，茄红素（lycopene）是一种重要的类胡萝卜素色素，集合多重好处，包括抗氧化减低DNA损伤，降血压及坏胆固醇以减低心肌梗塞风险，预防前列腺癌、肺癌、子宫颈癌、乳癌等多种癌症，保护神经、肝脏及及骨骼健康，护肤及防糖尿病。

3. 罐装番茄可能有双酚A疑虑

双酚A（BPA）是一种存在于部分罐头内层的化学物质，建议挑选不含双酚A的罐头，选择玻璃樽装番茄也是另一种方法。

根据本港食安中心资料，双酚A制成的环氧树脂，主要用作金属质的食物罐和饮料罐的保护涂层，以防止金属罐腐蚀，以及食物和饮料被溶解出的金属污染。双酚A的急性毒性偏低，不会致癌，且会在人体迅速代谢，然后经尿液排出。不同国家的食品安全当局评估也认为，从食物中摄入的双酚A份量极低，相信不会对健康构成风险。目前大部分国家均容许在罐头中使用双酚A，而在香港出售的产品，经海关定期测试均符合安全标准。

4. 罐装番茄钠含量较高

有些产品可能每半杯含有高达400-500mg的钠，建议最好选择低钠或无添加盐的番茄罐头，特别是有血压高或关注心脏健康的人。

5. 罐装番茄添加物较多

留意成分标签，确保所选择的品牌没有使用天然防腐剂的柠檬酸之外的其他不必要的成分，包括添加糖。 另外，对于新鲜或罐头番茄，选择有机产品都比较安心，能够避免农药和很多不明成分。

