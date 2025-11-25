营养师严选6大秋冬水果 这水果是便秘救星 含丰富维他命C增免疫力

秋冬季节天气干燥，容易上火热气、出现口干舌燥、皮肤紧绷。有营养师公开了6种当季水果，帮大家滋润补水，对抗干燥季节。

推荐6款秋冬季可吃的水果

据内地媒体《腾讯网》报道，营养师谷传玲推荐6款秋冬季可吃的水果，不仅水分充足、负担轻，更能补充维生素和膳食纤维，让秋冬每一日都能透过鲜甜水果获得健康滋润。

秋冬水果｜1. 橙

橙清甜多汁且开胃解腻，喉咙干燥时食用，能立即补充水分。

营养价值：

维他命C含量：普通橙约20-40mg（每100g）。 胡萝卜素含量：高达5140μg，超越胡萝卜。 膳食纤维含量：含量达6.5g（每100g），为常见水果之冠。

食用建议：每日建议吃2-3个中等大小的橙，即满足成人每日水果建议量（200-350g），特别适合便秘人士。

秋冬水果｜2. 柿

柿分为甜柿和涩柿，甜柿清脆可口、可直接进食；涩柿脱涩后口感软糯清甜、水分充足。

营养价值：

含30mg（每100g）维他命C，一个柿子可满足每日1/3维他命C需求 。

富含β-隐黄素与β-胡萝卜素，护眼功效显著。

食用建议：每日建议食用1个中等大小的柿（150-200g）。可将软柿分半掰开、用汤匙舀食，再搭配热茶。

秋冬水果｜3. 柚子

柚子清香多汁、甜度适中，适合怕甜人群进食。

营养价值：

控血糖首选，升糖指数仅25，属低GI水果；

即使食用350g，血糖负荷也只有7.3。

每100g柚子有以下营养成分：

能量：30–40kcal 碳水化合物含量：8-10g 膳食纤维含量：1-2g 钾含量：约200mg 维他命C含量：约30–60mg

食用建议：可搭配无糖乳酪和坚果碎同吃。

秋冬水果｜4. 苹果

苹果虽然常见，但营养价值高。

营养价值：

膳食纤维与多酚集中于果皮及附近果肉，连皮食用有益肠道和心血管健康。

升糖指数仅36，适合餐后控血糖。

农药残留少，安全食用。

食用建议：成年人每日吃1个或半个苹果，加上1份其他当季水果。可制成烤苹果或糖炖苹果，温暖滋润。

秋冬水果｜5. 梨

梨水分充足，食用后可舒缓喉咙干燥。

营养价值（每100g）：

纤维含量约3g，含果糖与山梨醇成分，能增加粪便含水量，让大便更易排出，可改善便秘。

食用建议：

切块加姜丝蒸煮，或搭配少量冰糖、银耳慢炖成秋冬甜品。

肠胃敏感者易出现胀气或腹泻，建议从少量开始吃。

秋冬水果｜6. 奇异果

奇异果营养密度高，酸甜清爽又解腻。

营养价值（每100g）：

绿肉奇异果维他命C含量丰富（约80-120mg），可促进胶原蛋白合成，增强非血红素铁吸收。

富含膳食纤维（3g）、钾质（300mg）；叶黄素和玉米黄素（约120mg）。

规律食用能有效提升血浆维C浓度。

食用建议：每日1-2个中等奇异果，早餐后或运动后食用最为适宜。推荐整个进食而不是榨成果汁。

每日应吃多少水果？

本港衞生署推广「日日水果蔬菜2 + 3」，即每日要吃2份水果加3份蔬果（1碗=250-300ml）：

1份水果的例子：

2 个小型水果

1/2 个大型水果

1 个中型水果

1/2 碗颗粒状水果／水果块

1份蔬菜的例子：

1/2 碗煮熟瓜类

1 碗未煮熟蔬菜

1/2 碗煮熟蔬菜



