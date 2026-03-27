防癌不靠饮食/运动？28万人研究揭多接触1类环境 子宫癌风险降2成

乳癌、子宫体癌、卵巢癌、子宫颈癌都是本港女性10大致命癌症。众所周知，防癌大多靠改善饮食/运动、维持良好生活习惯，但原来不用少吃多动也可防癌？一项28万人的大型研究指，女性只要多接触1类环境，乳癌/子宫癌风险均降9%及20%，成效惊人！

绿色空间与肥胖相关癌症风险有关联

科学期刊《整体环境科学》于2024年刊登了一项近28万参加者的大型研究，分析绿色空间与肥胖相关癌症风险；研究团队指出，由过往研究发现，人类环境由不同类型的绿色空间组成，包括私人住宅花园和公众花园，不同的绿色空间对死亡风险有不同影响。研究团队使用了：

英国生物样本库（UK Biobank）于2006至2010年间招募了279,326名参加者，追踪至2016年12月31日；在追踪期内共有9,550人罹患与肥胖相关癌症（obesity-related cancer, ORC）。

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居所有私人花园 子宫癌风险降2成

研究结果显示出，如果居所周围100米范围内有较多私人花园面积时：

肥胖相关癌症风险降低8%；

乳癌风险降低9%；

子宫癌风险降低20%；

除子宫癌外，其他绿地类型与肥胖相关癌症风险未见显著关联。

研究团队指出，整体与肥胖相关癌症风险的关联可能与多种因素有关：

体能活动水平

血清25-羟基维他命D （评估维他命D水平的常用指标）

空气中PM2.5悬浮微粒

二氧化氮（NO 2 ）进行中介效应

）进行中介效应 社会人口因素（包括性别和社区社会经济地位）

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团队分析，有私人住宅花园的居所可能提供增加体能活动（透过园艺）的机会、减少空气污染物、增强维他命D合成（透过增加住宅户外环境中的阳光照射），从而可能有助于降低与肥胖相关癌症风险。

乳癌有何常见症状？

根据本港医管局资料，当乳腺细胞失控分裂和生长，就会形成肿瘤，肿瘤分为良性及恶性，乳房内的恶性肿瘤就是乳癌。而患上乳癌后，乳房、乳头及腋下有机会出现以下改变。

乳癌7大症状

乳房：出现任何体积的硬块、形状或大小有所改变、皮肤出现点状凹陷，以及出现静脉扩张或呈橙皮纹变化

乳头：自动流出分泌物、出血或凹陷

腋下：肿胀或淋巴结胀大

医管局提醒，在月经前感到明显乳房胀痛或摸到硬块，是由于周期性荷尔蒙分泌转变，属正常的生理反应，不必过分担心。

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患乳癌的高危族群

性别：乳癌患者主要是女性，但男性也有机会患乳癌

年龄：随著年龄增长，患乳癌机会更高

遗传：母亲、姊妹及直系亲属患过此病的人士，发病的机会较高，研究资料显示约5-10%的乳癌个案可能与遗传有关

经期：12岁以前初经以及55岁以后停经者

饮食：长期进食高动物脂肪食物

生活：吸烟、嗜酒、缺乏运动

生育：从没有生育过或35岁以后首次生育

药物：长期服用避孕药或接受贺尔蒙补充疗法5年以上者

个人肿瘤病历：曾经罹患某些种类癌症，如霍杰金氏淋巴瘤、肺腺癌、肠癌，或儿童时期曾经患癌者，患乳癌风险较高。

子宫癌是甚么？

子宫癌在香港为5大常见的女性癌症之一。当子宫内膜细胞失控分裂和生长，就可能形成肿瘤。肿瘤分为良性及恶性，子宫癌就是从子宫内膜所长出来的恶性肿瘤。当癌细胞不断生长，它会逐渐侵犯子宫的肌肉层、子宫颈、周边的器官，以及在较后期转移至淋巴或远端器官。在过去10年，平均每年有约1,000宗新症，子宫癌的发病率在过去10年提升了约3%。可幸的是，大多数患有子宫癌的女性会在早期出现停经后出血的症状。因此，约70%患者在最早期（即第1期）时发现，而第1期的子宫癌有良好的预后，其5年存活率也超过80%。

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子宫癌5大症状

出现阴道异常出血（更年期后出血、经血变多、或月经周期间出血等）

出现带血丝和异味的分泌物

因为肿瘤压迫而造成下腹疼痛

排尿出血、困难或不适（如果癌症侵蚀膀胱或直肠）

排便出血、困难或不适（如果癌症侵蚀膀胱或直肠）

子宫癌的高危族群

医学界对子宫癌的成因仍未能完全了解，但以下的女性有较高患上子宫癌的风险：

年龄：大部分的患者超过50岁，特别是停经后的女性

经期：在12岁以前初经或55岁以后停经的女性有较高风险

生育：从没有生育过，或在35岁后首次生育的女性有较高风险

肥胖：脂肪会把体内的荷尔蒙转换成雌激素的型态，继而刺激子宫内膜的增生

饮食：长期进食高动物脂肪的食物

生活习惯：吸烟，酗酒，缺乏运动者

慢性病：研究发现糖尿病及高血压的患者较容易患上子宫癌

遗传因素：某些遗传性疾病，如Lynch综合症（遗传性非瘜肉结直肠癌综合症）会增加子宫癌的风险

药物：长期使用雌激素荷尔蒙补充治疗，或泰莫芬Tamoxifen

资料来源：《整体环境科学》、医管局、医管局

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