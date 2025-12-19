吃蛋黄可通血管？5类食物含神奇成分 防脑退化/脂肪肝/中风

【预防脑退化/护肝/通血管】吃蛋黄可改善记忆力？有营养师指，蛋黄等5类食物含有一种神奇营养素，不但有助防脑退化，更可预防心血管疾病及脂肪肝，有3类人宜多吃！

5类食物含胆碱成分 通血管/防脑退化/护肝

营养师王证玮在其Facebook专页发文指，这种基础营养素称为「胆碱」，不属于维他命或矿物质，需透过饮食摄取，并可为人体健康带来5大好处：

胆碱对有何功效/好处？

1. 促进脑部发育与记忆

原因：胆碱是乙醯胆碱的主要成分，这是一种负责记忆和学习的神经传导物质。

对孕妇功效：足够的胆碱摄取量有利于胎儿大脑和神经系统的正常发育。

对成年人功效：胆碱能够提升认知能力，降低患阿兹海默症的风险或影响记忆力。

2. 维持肝脏健康

原因：胆碱有助促进脂肪代谢，能有效预防肝脏中的脂肪堆积，如脂肪肝。

3. 强化心血管系统

原因：胆碱能降低体内高同半胱胺酸的浓度，这是一种与心血管疾病风险相关的物质。若体内浓度过高，容易增加罹患粥样动脉硬化、高血脂症等风险。

4. 提升身体运动表现

原因：胆碱在神经讯号传递中的发挥关键作用，能够帮助运动员提升体能表现和恢复能力。

5. 维持细胞健康性

原因：胆碱参与了DNA生成的过程，是基因表现和细胞功能调节的基本条件。

哪些食物含有胆碱？

营养师王证玮指出，以下5类常见的食物均含有「胆碱」：

蛋黄 肝脏，如鸡肝、牛肝 大豆及豆制品 鱼，如三文鱼 坚果、种子类，如葵花籽、花生

胆碱食物主要源自动物 3类人宜多吃

王证玮营养师又提醒，胆碱是预防心血管疾病重要营养素，对健康维持和疾病预防至关重要，不仅能提升身体机能，还能让身体更有活力。当中，以下3类人更需额外补充胆碱：

孕妇、备孕女性及哺乳：胎儿和婴儿的脑部发育需要大量的胆碱协助。

素食者：由于胆碱主要存在于动物性食品中，素食者需要透过补充品来满足身体需求。

需提升记忆力者：学生、上班族、长辈等，可适量补充，帮助注意力集中与记忆力维持。

资料来源：营养小当家_阿罐营养师（获授权转载）

