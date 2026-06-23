世界杯2026｜阿尔及利亚半场连追2球 2:1险胜约旦提前一轮踢「新丁」出局

世界杯J组由约旦对上阿尔及利亚，但「新丁」却经历如坐过山车般的比赛，上半场在领先一球下，被阿尔及利亚连追2球反胜，提前一轮宣告结束首届世界杯征程。

阿尔及利亚半场连追2球 2:1踢约旦出局

上半场虽然阿尔及利亚控球更占优亦有不少攻势，然而都未有造成太大威胁，12分钟约旦就先艾达马利远射，但被门将没收，直至36分钟反而约旦迎重大机会，由左路开始发起攻势，艾达马利接应「挞Q」但因祸得福，身后的艾拉舒丹急步上前劲射，为约旦先开记录，以1:0返回更衣室。

易边后阿尔及利亚状态开始回暖，加上换入宾保阿利后攻势亦更为凌厉，68分钟此调动就有成效，宾保阿利接应角球，压过3人下顶入为球队追平，阿尔及利亚持续压制73分钟，由法利斯查尔比远射但被门将没收，到82分钟阿尔及利亚再有角球攻势，高尔尼把握禁区混战，上前「执鸡」打中门将后再反弹到约旦艾布达哈身上撞入龙门以2:1反胜，约旦2战2负但因先后不敌阿尔及利亚和奥地利，提早一轮被淘汰。而阿尔及利亚亦将在最后一轮对上奥地利，争夺小组次名出线席位。