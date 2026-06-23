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世界杯2026│美斯发威全靠阿根廷最强后盾 麦阿里士打：让他无需在防守浪费体力﹗

足球世界
更新时间：11:44 2026-06-23 HKT
发布时间：11:44 2026-06-23 HKT

美斯在今届世界杯大发神威，首轮大演帽子戏法后，周一(22日)分组次轮亦梅开二度，2场入5球。这名38岁老将越老越可爱，全因身后有最强后盾，阿根廷中场阿历斯麦阿里士打(Alexis Mac Allister)表示他们的任务就是令美斯踢得舒服，特别是防守时无需浪费体力，保留最大能量。

「442」战利围绕美斯

阿根廷今场踢「442」阵式，美斯的前线拍档拿达路马天尼斯不停走位拉扯，防守时亦会作出第一道防线逼抢，当他用完体力就在65分钟出场，换上祖利安艾华利斯继续相同的踢法。而中后场就组成两条4人战线，全场保持阵型，目的就是整仗对位抗衡奥地利，让美斯无需参与防守。

麦阿里士打：我们要令他踢得舒服

结果38岁的美斯不用参与防守下，保留体力组织和进攻，最终梅开二度成为赢波功臣。中场麦阿里士打矢言球队的战术布置就是围绕美斯让他发挥威力：「我们知道如何在战术和防守上，帮助美斯感到舒适，让他在不必消耗体力的情节上节省能量。我们试图打造一支让他感到舒适、能够拿到球权的球队。」不过麦阿里士打指美斯本身有时都会自行选择投入防守，会在前场逼抢。

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