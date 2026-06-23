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世界杯2026｜夏兰特连续2场梅开2度 挪威3:2险胜塞内加尔锁定晋级

足球世界
更新时间：10:30 2026-06-23 HKT
发布时间：10:30 2026-06-23 HKT

世界杯I组挪威第二轮对上塞内加尔，今战驘波将直接锁定出线资格，「魔人」夏兰特今场亦大演射手本色，交出连续第2场的梅开二度下，助力「维京海盗」3:2击败塞内加尔，2战2胜提前锁定出线。

高列巴利送大礼致失首球。AFP
高列巴利送大礼致失首球。AFP
收到大礼的柏达臣亦把握机会冷静烫射为挪威先开记录。AFP
收到大礼的柏达臣亦把握机会冷静烫射为挪威先开记录。AFP

夏兰特再梅开二度 挪威2连胜闯淘汰赛

挪威今场入球较慢，多次有失误掉失球权，到38分钟挪威有快攻机会，奥迪加特接应夏兰特传球，心胸控定后施射，但被门将扑出，直至43分钟塞内加尔发生致命失误，奥迪加特直传被高列巴利拦截，但在回传时竟将皮球直接传给挪威的马古斯柏达臣，收到大礼的柏达臣亦把握机会冷静烫射为挪威先开记录，补时阶段夏兰特亦有2次大机会，但都无法把握机会拉开比数返回更衣室。

夏兰特连续2场梅开2度。AFP
夏兰特连续2场梅开2度。AFP
夏兰特连续12场代表国家队工入24球。AFP
夏兰特连续12场代表国家队工入24球。AFP

易边后挪威开始进入状态，仅开波2分钟就由奥迪加特领军快攻，夏兰特接应精妙直传后起脚破网，将比数拉开成2:0，塞内加尔亦有不少机会，52分钟尼高拉斯积逊接应传中头槌攻门，但被挪威门将没收，但仅过1分钟塞内加尔亦有斩获，由伊斯美拿沙亚在混战中杀入禁区撞射破网追成1:2，但差距收窄仅维持5分钟，「维京海盗」再有夏兰特接应柏德列贝治传中撞入3:1。

尾段挪威开始将防线收后，塞内加尔把握机会猛攻。AFP
尾段挪威开始将防线收后，塞内加尔把握机会猛攻。AFP
伊斯美拿沙亚梅开二度，一度为比赛留下悬念。AFP
伊斯美拿沙亚梅开二度，一度为比赛留下悬念。AFP
挪威3:2险胜塞内加尔锁定晋级。AFP
挪威3:2险胜塞内加尔锁定晋级。AFP

 

其后挪威开始将防线收后，塞内加尔把握机会猛攻补时阶段塞内加尔禁区外传中，沙迪奥文尼接应再横传身旁的伊斯美拿沙亚施射破网追成2:3，为比赛留下悬念，到尾段再有伊斯美拿沙亚接应角球，压过夏兰特可惜顶高，最终挪威有惊无险以3:2险胜塞内加尔，提早锁定晋级资格，最后一轮将会对法国争首名出线。

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