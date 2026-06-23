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世界杯2026│阿根廷32强或遇西班牙 美斯唔怕：我地状态很好﹗

足球世界
更新时间：09:28 2026-06-23 HKT
发布时间：09:28 2026-06-23 HKT

阿根廷于周一(22日)美加墨世界杯J组次轮，2:0击败奥地利，小组两战全胜提早出线，并大有机会以首名晋级。如果他们真的成为J组冠军，32强就会对H组次名，有机会面对另一强队西班牙，在西班牙生活过21年的阿根廷队长美斯矢言不介意遇到狂牛，并指球队状态很好不会害怕。

阿根廷势以J组首名晋级

凭美斯的2个入球净胜奥地利后，阿根廷两战全胜排J组榜首，提早一轮取得出线资格。他们于尾轮将会对同组实力最弱的约旦，就算轮换收起美斯等主将也好，亦大有机会再赢一场全胜晋级，成为小组冠军。根据淘汰赛赛程表，J组和H组首次名将会交叉相遇，西班牙目前以4分在H组排榜首，领先乌拉圭及佛得角2分，他们尾轮斗小组实力最强的乌拉圭，未必可以赢波，随时以次名过关。

美斯不怕对西班牙

如果狂牛成H组次名，大有机会遇上J组冠军阿根廷。曾在巴塞隆拿效力及生活了21年的阿根廷队长美斯，表示会随遇而安：「该碰头的时候就会碰上，在必要时要对他们的话，就会去面对。无论对手是谁，我们每场比赛都在竞争。」这名38岁老将还指球队正在勇态：「西班牙是夺冠热门之一，有重要的球员，但我们的状态也很好。」

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