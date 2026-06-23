世界杯2026｜因闪电半场延误两小时 麦巴比入两球力追美斯 法国锁定出线

世界杯I组，法国面对伊拉克上半场凭麦巴比入球领先，但球赛因为闪电暂停两小时后才重开下半场。最终法国以3：0击败伊拉克，锁定32强席位。

法国首战以3：1击败塞内加尔，今晨第二场斗伊拉克同样赢波。麦巴比于14分钟助法国打开纪录，他接应米高奥利斯的回传，在右路K角位附近起左脚烫射破网，是他个人在世界杯第15个入球。法国上半场控制战局，有7次射门但仅得这记入球中目标。到了上半场的中段，现场落起大雨，法国半场以1：0。

下半场取消补水暂停

下半场因为闪电延迟开赛；根据规定，球员须等到15分钟内没有闪电后，才获准重返球场，并先会热身15分钟再开始比赛。最终延误约两小时，才开始下半场比赛。由于长时间延误，下半场取消了补水暂停。

麦巴比累计入16球 力追美斯

麦巴比于下半场54分钟再入一球，来自伊拉克的后防失误，守将塔辛开龙门球横传予门将巴素，后者没为意下被法国的奥士文尼丹比利截得皮球，他横传予麦巴比轻松射入。27岁的麦巴比追平高路斯历届入16球并列第2，落后美斯两球。

丹比利大赛开斋

原本仍有对抗能力的伊拉克，落后两球之后乱了阵脚，法国则乘势一轮狂攻。奥利斯于58分钟的美妙笠射，差点助法国再拉开比数，但皮球中柱弹出。法国于66分钟凭丹比利拉开比数至3：0，经过19次在世界杯和欧国杯上阵后，丹比利终于在大赛开斋。伊拉克之后有黄金机会，阿里哈马迪接应左路传中伸到尽，皮球仅仅出界。

麦巴比于90分钟退下火线，法国维持3：0的胜局，赛后录得两战两胜，提早锁定出线席位，至于伊拉克则两战皆北排包尾。