世界杯2026｜杜古赶回伦敦见证儿子出生 周二将回西雅图归队

比利时翼锋谢利美杜古日前暂时离开世界杯大军，赶回伦敦陪伴妻子分娩。他见证儿子顺利出世后，将于周二晚飞回西雅图归队。

日前因伤缺席斗伊朗

杜古在昨晨比利时斗伊朗一役，没有列入大军名军，主帅鲁迪加西亚赛前表示杜古因伤缺阵，最终两军互交白卷。他在首场分组赛以1：1赛和埃及后，表示希望暂时离队回英国见证首胎出生，惹来批评。而英格兰前锋屈坚斯力撑杜古，有权利以家庭为先。

杜古于首场分组赛上阵。路透社

杜古将于周二归队。路透社

杜古赶回伦敦见证儿子出世。路透社

母子平安 儿子命名为Praise

比利时足球总会发表声明宣布，杜古的妻子周一诞下一名男婴，命名为Praise：「谢利美在昨日赛前获悉妻子即将临盆，由于他已接受适当的医疗治疗多日，能够在无医疗风险的情况下飞回家，在这个非常特别的时刻陪伴家人。他由随队医生陪同下飞回英国，一切进展顺利，母亲、父亲和婴儿均安好，谢利美将于明日（周二）晚上在西雅图归队。」

比利时位处G组，赛前获睇高一线，但在头两场分组赛分别赛和埃及和伊朗，令人大跌眼镜。他们最后一战将于周五在温哥华斗新西兰，是力争出线的关键战。G组目前由埃及以1胜1和得4分排榜首，伊朗以2分排第2，比利时以同样分数排第3，新西兰仅得1分暂时包尾。