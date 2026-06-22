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世界杯2026│明晨5点法国对伊拉克或遇雷暴 随时延迟开赛或暂停

足球世界
更新时间：18:22 2026-06-22 HKT
发布时间：18:22 2026-06-22 HKT

法国对伊拉克的美加墨世界杯I组次轮赛事，将于美国费城上演，开赛时间为香港时间周二凌晨5时，当地时间是下午5时。然而根据天气预报，费城在比赛时有机会出现雷暴和大雨，比赛不排除延迟开赛。如果比赛进行间，球场方圆13公里有雷暴，比赛会强制暂停30分钟，这场法伊之战有机会成为今届世杯首场受天气影响的比赛。

法伊之战正好撞正雷暴警告

根据天气预报，费城近日下午至晚上时间有机会出现大雨和雷暴，今场法国对伊拉克正好在当地时间下午5时开赛，正好预计在恶劣天气之下。由于去年的世界冠军球会杯有相关经验，国际足协制定了应急方案，球场方圆13公里出现雷暴，比赛将会强制暂停30分钟，之后每发生一次雷击，暂停时间会延长半小时。

球场方圆13里遇雷暴即暂停30分钟

如果今仗赛前已出现雷暴，比赛会延迟开赛；若赛事进行期间出现雷击，球证为球员和球迷安全会即时暂停比赛30分钟，并随时增加时间，法伊之战大有机会成为今届首场受天气影响的赛事。上年的世冠杯已有6场比赛因极端天气延误。

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