巴西锋将拉芬夏比洛尼(Raphinha)突然成为新闻主角，首先因为拉伤大腿肌肉不排除提早终止世界杯之旅，还被2002世杯巴西冠军成员云比达(Vampeta)爆料指陷入严重经济和家庭危机，今夏急切离开巴塞隆拿，欲转投沙特阿拉伯豪门希拉尔，赚取丰厚薪金「翻身」。然而拉芬夏的亲戚随即出来反驳，斥云比达造谣。

拉芬夏先拉伤大腿腿筋

拉芬夏比洛尼在世杯次轮赢海地时受伤，经检查后证实拉伤大腿腿筋，据报其效力的巴塞隆拿认为他无法在今届世杯余下比赛上阵，但最新消息指他将接受高强度的针对性治疗，希望赶及在淘汰赛复出，惟没有确实的时间表。

被指经济出现严重问题要到沙特掘金

而拥有39顶喼帽的02世杯冠军成员云比达爆出关于拉芬夏的震撼消息，目前身为足球评述员的前者在节目中表示：「拉芬夏现时遇到非常严重的家庭和财务问题，他正祈祷能顺利转会到希拉尔，指望在那里『翻生』。他们家庭内部有矛盾，我是通过一些在巴塞隆拿生活、与他有交集的人士得知这消息。」然而拉芬夏的亲戚柏迪利亚随即出面否认，并在社交媒体公开向云比达表示：「老兄，你必须为这些谎言给予合理的解释。」