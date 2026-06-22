世界杯2026预告｜美斯明晨力争破纪录 法国有望提前出线 挪威硬撼塞内加尔免费睇

世界杯第12个比赛日迎来「超级大战日」！「死亡之组」I组次轮烽烟四起，明晨法国将出击迎战伊拉克，挪威则硬撼塞内加尔；至于J组方面，卫冕的阿根廷将火并欧洲劲旅奥地利。香港球迷除了可于凌晨熬夜观赏两场强强对话外，明早更可免费连睇两场激战，绝对不容错过！

阿根廷 VS 奥地利 （Now616/618 明晨01:00直播）

J组次轮赛事将于明日凌晨开打，卫冕的「蓝白军团」阿根廷将硬碰欧洲实力份子奥地利。首轮大演帽子戏法的球王美斯（Lionel Messi）脚风极顺，今仗只要再有进帐，即可打破世界杯历史总入球纪录，势成全场焦点！今仗胜方不仅能稳坐J组榜首，更可提早锁定32强淘汰赛席位。阿根廷首战表现对办，攻守兼备，实有赖一众技术上乘的「绿叶」扶持。中场发电机迪保罗（Rodrigo De Paul）或将继续瞻前顾后，势助球队激斗踢法相对拖泥带水的奥地利，有望全取三分。

法国 VS 伊拉克 （Now616/618 明晨05:00直播）

身处I组的法国首仗表现慢热，上仗虽以3:1反胜塞内加尔，但半场前仅得一次禁区外起脚，入局极迟。犹幸「高卢雄鸡」板凳深度十足，主帅迪甘斯手握大量兵源可改善进攻流畅度。面对同组实力最弱、首仗以1:4惨败予挪威的伊拉克，预计迪甘斯今仗大有条件作出大换血，顺道考验一班副选兵能否交出惊喜。

挪威 VS 塞内加尔 （ViuTV 99台 明早08:00免费直播）

I组另一场重头戏，由「神锋」夏兰特（Erling Haaland）领军的挪威迎战塞内加尔。两军阵容均以五大联赛外流兵为骨干，实力在伯仲之间。塞内加尔虽以团结见称，但据报足总陷入财政危机，国脚奖金迟迟未发，或严重影响备战士气。首轮落败的他们今仗许胜不许和，势必大举出击，惟急于求成随时露出破绽。相反，挪威球员高大硬净，加上夏兰特冲击力惊人，反击极具威胁。挪威若想顺利「拆狮」，阿仙奴队长奥迪加特（Martin Ødegaard）必须及时提升状态，为前线铺桥搭路「做饼」，助球队全取三分。

约旦 VS 阿尔及利亚 （ViuTV 99台 明早11:00免费直播）

J组上演提早到来的「生死战」！约旦与阿尔及利亚首轮双双落败，今仗重要性不言而喻。约旦近年进步神速，惟整体阵容实力始终有限；反观阿尔及利亚上仗虽净吞阿根廷三蛋，但败于球王美斯脚下实属非战之罪。以旅欧球员为骨干的阿尔及利亚，人脚质素远胜约旦，今仗只要重拾水准，绝对有力打开胜利之门，保住出线的一线生机。

↓↓世界杯2026│Viu TV 免费直播详情↓↓

世界杯2026，Viu TV 免费播放25场比赛时间表。

世界杯2026，Viu TV 免费播放25场比赛时间表。

世界杯2026，Viu TV 免费播放25场比赛时间表。

世界杯2026，Viu TV 免费播放25场比赛时间表。

世界杯分组赛开波时间

世界杯淘汰赛阶段开波时间

今届世界杯的参赛队伍增至48支球队，共分12组（A组至L组），每组由4支球队争夺出线席位。每个小组成绩最好的头两支球队，可直接晋身32强；而综合计算成绩最好的小组第3名球队（共8支），亦可获得出线资格。来到32强，开波时间继续「无定向」，基本上由凌晨12时至上午11时都有比赛展开。