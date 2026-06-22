伊朗周日(21日)在美国洛杉矶赛和比利时后，随即要搭飞机离开美国，返回墨西哥的基地。由于美国和伊朗冲突，伊朗就算分组3场比赛事都在美国境国进行，他们场的训练基地要移师至墨西哥，大军只可在赛前一晚入境美国，完成赛事后要离开，今仗前后仅留美16小时，教练加利路尔(Amir Ghalenoei)指要在16小时内搭乘往返航班，仍能赛和世界排名第9位的比利时，是伟大的赛果。

伊朗完场后立即离开美国

今届美加墨世杯被编入G组的伊朗，头两场小组赛在美国洛杉矶上演，尾轮对埃及就在美国西雅图举行。大军最初的训练基地设在美国境内，但由于美国和伊朗发生冲突，因为签证问题仅能将基地设在墨西哥，每场比赛前一晚入境美国，并在赛事结束后要随时离开。今场伊朗对比利时在当地时间中午12时举行，大约下午2时完成，前者要乘搭下午4时的飞机离开。

16小时往返 教练指非常煎熬

伊朗最终逗留美国16小时，教练加利路尔指16小时往返真的很艰难：「我们要坐下午4点的航班，要出发离开了。这样的条件真的很折磨人，我们在这里待了不到16负时，大军甚至没有恢复的时间就离开。我们理应留在这里一晚，让球员进行恢复并准备下一场比赛，但这就是我们要面对的情况。球队以最糟糕的情况出战世杯，我希望全世界都知道这一点。」

差30厘米甚至击败比利时

就算舟车劳顿，伊朗仍踢出精采一仗，与世界排名第9位的比利时赛和，分组两轮俱和得2分。他们今仗还有前锋泰利米的入球因越位被推翻，加利路尔指只差30厘米就赢波：「对手是世界上最伟大的球队之一，拥有优秀的球员，教练席上也有一位伟大的教练。我们仍能制造机会，甚至取得入球，只是泰利米越位不到30厘米，我们差30厘米就击败比利时了。」

今场不少球迷支持伊朗。路透社

加利路尔指伊朗完场后要立即离开美国。路透社

加利路尔指伊朗完场后要立即离开美国。路透社

加利路尔指伊朗完场后要立即离开美国。路透社