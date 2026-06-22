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世界杯2026│「薛高」、「查斯古特」齐入波 埃及人爱用传奇名将起花名 国内星光熠熠

足球世界
更新时间：13:15 2026-06-22 HKT
发布时间：13:15 2026-06-22 HKT

埃及周日(21日)取得队史于世界杯首胜，功臣除了队长兼攻击皇牌穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)外，各入一球的穆斯塔法薛高(Mostafa Zico)和马莫特查斯古特(Mahmoud Trezeguet)亦应记一功。两人的名字响当当，但原来「薛高」和「查斯古特」并非他俩的本名，是其花名，埃及人喜欢用足球名将做花名，大军除两人还有「邓加」，国内联赛亦有「尼维特」、「碧咸」，全部都是家传晓户的名将。

「薛高」今场为埃及扳平

埃及人热爱足球，国内更有一个有趣的习惯，不少参与足球运动的人会因为外型或踢法相似，以球坛名将的名字作为花名。例如今场为埃及射成1:1的中场穆斯塔法薛高，本名是Mostafa Zaki Abdelraouf，花名为Ziko，与巴西传奇中场Zico的名字只差一个字母，香港译名同为薛高。他的哥哥透露自己儿时的花名叫「薛高」，穆斯塔法的就被大家称为「小薛高」，教练亦一直用「小薛高」称呼弟弟，到他做职业球员继续用这个名，如今再在世杯舞台闻名。

埃及穆斯塔法薛高的花名来自巴西传奇中场Ziko, 只是差一个字母。网上图片
埃及穆斯塔法薛高的花名来自巴西传奇中场Ziko, 只是差一个字母。网上图片
穆斯塔法薛高喜欢用足球名将做花名。法新社
穆斯塔法薛高喜欢用足球名将做花名。法新社

「查斯古特」有24个国际赛入球

「查斯古特」的本名是Mahmoud Hassan，他儿时教练拉加比解释名字由来：「第一日见到他，我留意到他无论外型和踢法，都与法国名将查斯古特相似，同样制空力强，入球方式接近，所以用了这个名字。」一代法国名将查斯古特历来为法国攻入34球，埃及的「查斯古特」就有24个国际赛入球，入球效率同样不俗。除「薛高」和「查斯古特」，球队还有一位名将，就是「邓加」，他和前巴西队长邓加的名字相同，其本名为Nabil Emad，花名由来与「查斯古特」一样。

埃及马莫特查斯古特名字源于外型和踢法，都与法国名将查斯古特相似。法新社
埃及马莫特查斯古特名字源于外型和踢法，都与法国名将查斯古特相似。法新社
埃及马莫特查斯古特名字源于外型和踢法，都与法国名将查斯古特相似。法新社
埃及马莫特查斯古特名字源于外型和踢法，都与法国名将查斯古特相似。法新社

国内联赛更多「名将」

而埃及国内联赛更加星光熠熠，其中一位本名为Karim Walid的前锋，花名与捷古名将一样是「尼维特」，现被称为卡兼尼维得(Karim Nedved)；中场Ahmed Ramadan的花名为「碧咸」，是英格兰万人迷碧咸同名。

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