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世界杯2026｜海地成首支被淘汰球队 根夏梅开二度助巴西3:0大胜

足球世界
更新时间：10:57 2026-06-20 HKT
发布时间：10:57 2026-06-20 HKT

世界杯分组赛次轮C组由巴西对上海地，「森巴军团」上战对摩洛哥表现略嫌失色，遭1:1逼和，今战对上海地火力全开，由今场担正的马菲奥斯根夏上半场梅开二度，加上云尼斯奥斯祖利亚锦上添花下以3:0大胜，海地亦因首场输给苏格兰下成首支被淘汰队伍。

今场巴西就上战失利有作出调整，最重要的必然是由根夏担正前锋的位置，而在23分钟就有成效，由云尼斯奥斯边路突破后起脚被门将扑出，但皮球落点不远根夏后上撞射破网先开记录，这位曼联锋将陆续有来，36分钟再有云尼素斯拦截后，交出精妙直传由根夏接应后左脚「拗尽腰」高难度起脚再得手，梅开二度兼拉开成2:0，之后轮到云尼素斯有斩获，接应卢卡斯柏基达长传杀入禁区烫射入网为「森巴军团」以3:0返回更衣室。

易边后主帅安察洛堤亦开始陆续收起主要，63分钟海地有大机会，列卡度阿迪接应角球头槌，但被艾利臣比加扑出，之后巴西虽有不少攻势，但未能再有入球，最终以3:0大胜海地。而海地因首战以0:1不敌苏格兰，因此就算最后一轮击败摩洛哥亦因对赛规则，成今届首支被淘汰球队。

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