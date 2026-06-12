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世界杯2026│墨西哥第8次出战揭幕战终赢波 教练仍不满：应该赢4:0﹗

足球世界
更新时间：12:18 2026-06-12 HKT
发布时间：12:18 2026-06-12 HKT

墨西哥周四(11日)在美加墨世界杯揭幕战主场2:0击败南非，在A组取得开门红，并打破队史于世杯揭幕战从未赢波的尴尬纪录，之前7次非和即输，今次第8次终于赢波。然而该队教练阿古尔(Javier Aguirre)对赛果仍不满意，直言应该赢4:0，但最后补充在如此大的压力下赢波仍非常难得。

之前7次揭幕战2和5负

墨西哥是世界杯揭幕战的常客，1930年首届世杯由他们掀起序幕，可是以1:4大败予法国。之后于1950至62年，这支中北美洲劲旅连续4届在揭幕战亮相，悉数输波而回。到1970和2010世杯，他们在揭幕战的成绩终于有好转，分别赛和苏联及南非，总共7场得2和5负。今届美加墨世杯墨西哥第8次打头阵，终于尝到胜利滋味以2:0击败南非。

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阿古尔嫌2:0赢得少

然而其教练阿古尔对赛果不满意：「上半场我们应该领先3:0，球队有一次中柱、一次射门被救出，还有一次射斜。下半场我们曾短时间受压，但之后逐渐平静下来，开始控制住比赛。球队在后场从未真正受到威胁，比分应该是4:0」这名67岁老帅随即补充主场踢揭幕战压力极大，今场就有3位球员抽筋，所以能够赢波已非常理想。

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