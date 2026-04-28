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英超│卡域克领曼联赢9场 比艾摩廉多1场 马古尼一针见血：艾摩廉成日输五五波﹗

足球世界
更新时间：11:58 2026-04-28 HKT
发布时间：11:58 2026-04-28 HKT

曼联周一英超主场2:1击败宾福特，看守主教练卡域克(Michael Carrick)收录上任后第9场英超胜仗，刚好比前任鲁宾艾摩廉(Ruben Amorim)多1场，但少踢了7场，领军成绩好得多。红魔中坚哈利马古尼(Harry Maguire)分析后指，在艾摩廉麾下球队经常于「五五波」的比赛落败，现在就经常取胜，并在两边禁区都做得好。

卡域克13场9胜 艾摩廉20轮8胜

连同今仗击败宾福特，卡域克接手曼联后带队踢了13场英超，赢出其中9场，取胜次数比前任鲁宾艾摩廉多1场，后者率队踢20场取得8胜，卡帅少7场胜仗更多。而从积分效率来看，卡域克今季英超场均积分达到2.23分；艾摩廉只有1.55分，进步幅度非常明显。

马古尼：换帅前五五波成日输

对此，中坚哈利马古尼指关键在于一些「五五波」的比赛：「我们换帅后似乎总能取分，我认为于艾摩廉执教时，球队经常于『五五波』中失利。现在情况相反，我们在两边禁区都做得更好，更好地保护自己的禁区，并在对方禁区把握到机会。」这名33岁中坚续指作为团队配合时间越长，就会变得更好。

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