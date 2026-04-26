英超│坚斯基神扑助热刺保胜局 走出欧联15分钟失3球阴霾

热刺在周六英超作客包尾大幡狼队，几经辛苦才在末段取得入球，加上门将坚斯基(Antonin Kinsky)于补时7分钟救出主队的罚球直射，才险胜1:0，终止联赛14场不败走势。坚斯基去月中在欧联经历15分钟失3球的悲剧，沦为全欧洲笑柄，如今走出阴霾以精彩表演率队取得护级救命3分，他自豪地指这就是他在热刺的目的。

坚斯基补时7分钟救出必入罚球

今场热刺继续攻力疲弱，直到82分钟在一次角球攻势中，射手李察利臣左脚施射「挞Q」，门前的祖奥包连夏加一脚改变方向入网，打破僵局。他们差点未能全取3分，狼队于补时7分钟在禁区对出绝佳位置获得罚球，祖奥高美斯的内侧烫射直飞球门左上角，坚斯基飞尽将皮球扑出底线，避过上轮主场对白礼顿于补时失守被逼和2:2的场面重现，赢1:0取得救命3分。

走过欧联阴霾 助热刺时隔3个月再零封

坚斯基于去月欧联16强首回合作客马德里体育会时，开赛15分钟出现两次低级失误失3球，2分钟后被换走，沦为全欧笑柄，时隔1个半月他以神救走出阴霾，助热刺取得近3个月来首次零封。这名捷克门将矢言：「在关键时刻做出精彩扑救，为球队赢得3分，这就是我在这里的目的。」该队主教练迪沙比亦指坚斯基已走过低潮：「我为他高兴及自豪。他在欧联那场比赛承受了很大压力，如今为这3分立下了汗马功劳。」

迪沙比、包连夏有信心成功护级

热刺取得久违了的英超胜利，但因17位的韦斯咸同样赢波，继续以2分之差排18位，但迪沙比指这场胜仗对心理状态大有帮助：「从心态上来说，赢下这场比赛至关重要。拿到这3分非常重要，可以为接下来的4场比赛做好准备。」入球功臣包连夏亦表示赢波的意义远至止3分，有信心在余下4场保持最佳状态，全胜完成护级任务。

相关报导：英超│热刺击败狼队取护级救命3分 韦斯咸同样赢波 仍落后2分排18位