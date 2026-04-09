欧联│数据揭史洛特带利物浦越带越差 前红军名将狠批：今季改到不伦不类﹗

周二欧联8强首回合，利物浦在毫无还击之力下作客0:2不敌巴黎圣日耳门。红军上届亦曾在欧联淘汰阶段面对PSG，客场一战顺利赢波，统计数据亦比今场好，揭示史洛特领军越带越差，前利物浦翼锋宾纳（Jermaine Pennant）直斥史帅上季靠食高普水尾而赢得英超锦标，今届他自己打造球队，变得不伦不类，并非红军应有的面貌。

对比上季作客PSG 今场数据极差

史洛特今场作客巴黎突然改踢5后卫阵式，结果全场挨打输0:2。上季他们于欧联16强同样遇上PSG，首回合作客赢1:0，次回合赢形势而输波，法定时间和加时输0:1，最终互射12码落败而淘汰出局。从数据来解构这两场客场比赛，今仗红军仅得26%控球率，3次射门2次被封堵，1次偏离目标，没有中目标攻门，预期入球值只有0.17，是史洛特麾下105场各赛事最差；上季一仗同样挨打，30%控球率，2次射门较今场少，但1次中目标攻门就转化入球，预期入球值有0.27，比今仗多。对比之下，红军今仗的统计数据较上季差，赛果亦相反。

宾纳批史洛特将红军改到不伦不类

两场比赛反映到史洛特领军情况，上季他沿用高普的风格和高强度压逼性踢法，就算部份赛事形势较差，但仍能赢波，今季球队在他全面改造下，强度大减而后防组织松散，往往被对手惩罚。宾纳狠批：「我是一位真心热爱利物浦，每场比赛都会收看的人，史洛特上季靠高普打造的利物浦风格和球队基因，拿下了英超冠军。但现在这支利物浦，已经认不出来了。从阵型、用人，到逼抢缺失、时常无强度可言，这对利物浦达不到最基本要求。」

加历查指红军令人担心

宾纳更指高普离开时，没有把利物浦留到如今这样的绝境，史特特花了球队5亿镑引援，但带到利物浦变成这样，变得无语了。另一红军名将加历查指今场见到利物浦与PSG的差距如此巨大，真的令人担心，亦会想为何球会会沦落到如此地步。

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