欧联│利物浦今季落败率33% 创16年新高 云迪积克称会照顾队友心理状态

利物浦在周三欧联8强首回合作客0:2不敌巴黎圣日耳门，吞下本季各赛事第16场败仗，落败率高达33%，是2009至10球季以来新高。该队中坚兼队长华基尔云迪积克承认球队今季的演出极不稳定，是自己加盟红军以来首见，会处理好队友的心理状态。

利物浦今季49场输16场

今场作客净吞圣日耳门2蛋，连同上场英格兰足总杯0:4大败予曼城，加上国际赛期前的英超1:2负白礼顿，利物浦目前已3连败，今季第3次连输3场或以上。红军开季至今已输了16场，以他们踢了49场来计算，落败率达到33%，是2009至10球季以季单季最高落败率，该季是34%。

云迪积克指会做队队长责任照顾队友

利物浦攻击效率不佳，中场后组织松散的问题，始终未能解决，加盟球队8年见惯风浪的云迪积克直言今季处境难应付：「我们今季的表现非常不稳定，这是由多种因素造成的。对我个人而言，今季的处境好难应付，我不止是谈论自己，因为我从来都不是自私的人，一切都以球队为先。」他续指会照顾好球队，尽量在比赛和训练之间找时间和队友交流，照顾好大家都精神状态。

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