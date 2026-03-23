英联杯│名将炮轰阿迪达用阿列沙巴拿加打正选 名帅死撑：用开佢就继续用﹗

阿仙奴冲击四冠王失败，周日英格兰联赛杯决赛0:2不敌曼城。该队落败的关键，是门将基柏阿列沙巴拿加(Kepa Arrizabalaga)接波甩手令球队落后，名将们赛后都毫不留情批评他，更有不少球评家直斥枪手阿迪达，质疑他起用基柏的决定，将个人情感凌驾球队利益。

阿迪达解释英联杯用开基柏继续用

基柏阿列沙巴拿加于60分钟接传中球时甩手，皮球跌落门前，曼城左闸尼高奥莱利冲前顶入先开纪录。后者4分钟后再次头槌破网，阿仙奴最终输0:2，冲击四冠班失败。枪手领队阿迪达今场弃用本季40场各赛事21次保持不失球的正选门将大卫拉耶，派阿列沙巴拿加出场成失冠导火线，外界批评他的决定，但这名西班牙籍教头解释：「如果再给我一次选择机会，我依然会做出相同决定。今季他在这项赛事表现出色，配得上决赛的正选位置。而且失误就是足球的一部份，任何人都会犯错。」

枪手球迷、名宿炮轰

事实上，阿列沙巴拿加于今季所有国内杯赛赛事全部正选，加上在其中一场欧联亦踢足90分钟，10场所有比赛4场保持不失，帐面数据并不差。然而球评家们并不接纳阿迪达的解释，当中著名枪迷皮尔斯摩根一针见血道：「我不同意这种做法，在任何杯赛决赛都应该派最强11人，绝不能渗入个人感情。」前阿仙奴射手伊恩胡礼亦指：「这次赌博式的用人完全失败，这次失误的方式就说明他为何只是一位二号门将。」

加历查：阿迪达欠阿仙奴球迷一个冠军﹗

而一代英超射手瑟顿亦认为阿仙奴久未夺冠，今次为冠军而路，不明阿迪达为何会用副选门将，基本常识都欠奉。前利物浦中坚加历查更不留悄面指：「阿迪达没有亏欠阿列沙巴拿加，因为后者加盟球会时已清楚知道自己是二号门将，他可以踢杯赛初段比赛，但决赛就一定要改变。阿迪达欠了阿仙奴球迷一个最好的捧杯机会。」

球评家们批评阿迪达用基柏阿列沙巴拿打正选的决定。路透社

球评家们批评阿迪达用基柏阿列沙巴拿打正选的决定。路透社

加历查指阿迪达欠阿仙奴球迷一个冠军。路透社

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