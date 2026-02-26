欧联│阿特兰大逆转多蒙特晋级 成16强意甲独苗 教练：晋级为了意大利足球

周三欧联淘汰圈附加赛次回合，阿特兰大主场4:1大胜多蒙特，成功克服首回合落后两球的劣势，总比数反胜4:3，惊险跻身16强。由于祖云达斯同日出局，国际米兰和拿玻里亦已经下马，阿特兰大成为16强唯一意甲球队，避免出现38年来首次无意大利队伍晋级欧联16强的尴尬局面。该队教练柏拿甸奴(Raffaele Palladino)亦表示，今次逆转是为利意大利足球。

完场前入12码赢4:1

首回合造访德国输0:2的阿特兰大，没有退路甫开赛即强攻，并靠施卡马卡、沙柏哥斯达和柏沙历各入一球，57分钟遥遥领先3:0。然而多蒙特于75分钟由锋将卡廉艾迪耶美射入，追成1:3，令总比数变成3:3平手，眼看比赛需要进入加时之际，主队前锋卡斯托域在禁区内被敌卫宾斯拜尼踢中头部获得12码，此事件令后者2黄1红被逐，阿特兰大守将施加云尼，以及没有替补上阵的蜂军中坚尼高舒洛达碧克亦因争执双双领红牌。拿沙沙马迪锡在扰攘后顶住压力，主射中鹄率队赢4:1，两回合计逆转胜4:3。

避免38年来首次无意甲队跻身16强

祖云达斯同日于附加赛两回合后，以5:7不敌加拉塔沙雷未能晋级；加上国际米兰被挪威球队波杜基林特双杀于同阶段下马；拿玻基更早在联赛阶段已出局，令欧联16强只有1支意甲球队，避免继1987至88球季后，首次出现16强没有意大利队伍的尴尬局面。而欧联于2003至04赛季重新引入16强淘汰赛开始，22年来每届都至少有一支意甲队，其中12次更有3队，对上一次是23至24球季的国际米兰、拉素和拿玻里，但近2季都只有独苗，今季是阿特兰大，上季则是国米。

柏拿甸奴：令大家重新相信意大利足球

阿特兰大教练柏拿甸奴矢言，这次逆转是为了意大利足球：「这是一场会留在历史的比赛，不止是阿特兰大球迷，相信亦会在意大利足球的历史上里下回忆，球队完成了一次被铭记的逆转。近年有很多对意大利足球的评论都不太友好，没有人相信我们，所以这场逆转不止是为了自己，而是令所有不相信意大利足球的人，开始重新相信。」

