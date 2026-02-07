英超│曼联争4连胜有几难 上次联赛直落赢4场系几时？

曼联在看守主教练卡域克接手后，英超连赢曼城、阿仙奴和富咸，今晚主场对热刺，力争将连胜走势增至4场。红魔近年对热刺输多赢少，联赛走势经常呈现不稳，要延续强势有一定难度，原来他们对上一次于英超连赢4场，要数到2年前，2024年2月曾经试过联赛4连胜。

2年前试过英超4连胜

英超4连胜对曼联而言颇为陌生，上一次做到已经是2年前。2024年2月1日，曼联作客4:1赢狼队，紧接主场3:0轻取韦斯咸，其后两轮造访阿士东维拉及卢顿，不约而同以2:1取胜，直落连赢4场，之后主场斗富咸就输1:3，球队当时由坦哈格带领。而2024年2月之后，曼联再无试过于联赛收录4连胜，前任教头鲁宾艾摩廉任内最长连胜走势是3场，在去年10月录得，当时连赢新特兰、利物浦和白礼顿，如今在卡域克带领下再挑战4连胜。

坦哈格年代4次试过直落赢4场或以上

值得一提，曼联球迷虽然唾弃坦哈格，但他在任两年半间，试过4次英超4连胜或以上，除上述2024年2月，还有22至23球季第3至第7轮；同季第16至20轮连赢5场；36至38轮加上23至24球季第1轮，跨季4连胜，总共4次。

