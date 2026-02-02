Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

英超│卡域克领曼联3连胜追平艾摩廉纪录 红魔成英超最长连胜和不败之师

足球世界
更新时间：01:06 2026-02-02 HKT
发布时间：01:06 2026-02-02 HKT

曼联周日英超在惊涛骇浪下主场3:2击败富咸，联赛连胜走势增至3场，成为目前英超最长连胜之师，同时以7场成不败走势最长的球队。而该队看守主教练卡域克上任后3战全胜，追平前任鲁宾艾摩廉在任时联赛最长连胜走势，而后者总共带领红魔踢了47场。

卡域克领曼联3连胜 追平艾摩廉47场最好走势

今场曼联在一度领先2球下，末段接连失守被追和，幸好他们没有自爵乱阵脚，补时4分钟由射手班捷文施斯高奠定胜局，惊险赢3:2。连同过去两轮分别击败曼城和阿仙奴，红魔于英超已3连胜，是目前整个联赛中连胜场数最多的球队。而曼联自去年12月27日起，在英超未输过，近7轮收录4胜3和，亦是期内不败场数最多的球队。

卡域克带领曼联于英超收录3连胜。路透社
7场未输过成英超目前最长不败走势

红魔3连胜都在卡域克麾下取得，他用3仗就完成了前任鲁宾艾摩廉要花47场才做到的走势。艾摩廉在任逾1年，带队踢了47场英超，只试过一次于联赛收录3连胜，就是今季第7至9轮，接连击败新特兰、利物浦和白礼顿，如今卡域克带队仅3周就轻松做到。

相关报导：英超│曼联3:2富咸饱吃惊风散 补时1分钟被追和 施斯高绝杀奠胜

相关报导：英超│曼联今晚10点对富咸 卡域克接手后最轻松一战 不敢放松：今场先难踢﹗

