英超│卡域克教曼联未输过 赢过3位顶级教头2胜阿迪达 云加都赞「劲」
更新时间：10:04 2026-01-26 HKT
发布时间：10:04 2026-01-26 HKT
卡域克(Michael Carrick)上任成曼联看守主教练后，连续赢出两场「Big6」大战，加上2021年尾短暂执教红魔3场，取得2胜1和的佳绩，至今5次带曼联出战录4胜1和的不败强势。更重要与他交手全是世界级名帅，赢过艾马利、哥迪奥拿和阿迪达，当中2次对后者全胜，就连阿仙奴功勋教头云加都大赞卡域克，指他为曼联找到很好的平衡点。
卡域克教曼联4胜1和
2021年11月曼联辞退苏斯克查后，卡域克以看守主帅身份带队踢过3场，首场即在英超主场3:2挫由阿迪达执教阿仙奴；第2场同样是联赛，作客1:1和车路士，后者由现时执教英格兰代表队的杜曹带领；第3仗就是欧联作客由艾马利率领的维拉利尔，顺利赢2:0。逾5年后再做曼联看守教头，卡域克上轮英超先主场2:0赢哥迪奥拿的曼城，今仗造访酋长球场斗阿仙奴胜3:2。
球员时代起已专克阿迪达
这名44岁少帅前后带领曼联5次出战，取胜4胜1和不败走势，赢过哥迪奥拿和艾马利，并2次击败阿迪达。有趣的是，卡域克克死阿迪达，连同球员时代两人共12次交手，取得9胜2和1负的压倒性优势，而教练生涯第1次相遇时的战况竟与今场相同，同样是阿仙奴先开纪录，曼联反超前2:1下被逼和，最终再有士哥赢3:2，该仗C朗拿度梅开二度。
云加大赞：曼联有高技术水平
前阿仙奴领队云加亦大赞卡域克令曼联取得平衡：「曼联有耐性，以及技术上的凝聚力。我认为卡域克找到一个很好的平衡点，既保证了防守的稳固，又维持了高水平的技术表现。红魔今场给阿仙奴制造了不少麻烦，这也是我第一次感觉到枪手的中坚组合不像以往那样稳定和统治力。」
