英联杯│阿仙奴半个月6战得5胜1和 期间23人出场 阿迪达轮换得宜

阿仙奴在周三英格兰联赛杯4强首回合作客车路士，用回大部份主力下赢3:2，先拔头筹。今场是枪手近19日内第6场比赛，合共取得5胜1和的佳绩，主教练阿迪达(Mikel Arteta)应记一功，期间他不停轮换战将，在上述6仗中合共让23位球员出场，轮换得宜保持不败走势。

19日内连踢6场 靠轮换取5胜1和

阿迪达在刚仗联赛杯第3圈作客4:1赢朴茨茅夫时，安排多位副选出场，今场造访劲敌车路士就安排大部份主力，包括比尔马加希斯、威廉沙列巴、苏比文迪、迪格兰赖斯和布卡约沙卡等人正选，结果赢3:2在两回合中先下一城。

阿迪达轮换得宜

事实上枪手板凳深厚，阿迪达在之前的英超圣诞新年快车期间，已不停轮换，特别是中前场人选，经常作出变动。上述6仗中，合共让23位球员上阵，没有一人在6场中全部正选，当中只4人在6场中悉数出场，包括苏比文迪、马田奥迪加特、加比尔马加希斯和加比尔捷西斯。对此，阿帅表示：「考虑到赛程密集，每个人都会获得出场时间，所以我很高兴一众伤兵们回归。夏维斯复出，这提升了球队的水平，我们需要他们。」

