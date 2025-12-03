英超│热刺2度落后逼和纽卡素 主帅法兰克表满意 惟一数据打脸比上季更差

周二英超快车，热刺作客纽卡素2度落后下，凭中坚基斯甸罗美路梅开二度逼和2:2。热刺终止喜鹊各项主场比赛6连胜走势，领队汤马士法兰克直言满言赛果和球队表现，可是他们所有赛事已5场不胜，加上完成14轮英超后仅得19分，比上季同期还要少1分，数据无情地打脸。

热刺两度落后逼和

今场比赛4个入球都在下半场中后段才出现，纽卡素于71分钟由中场兼队长般奴古马雷斯接应射手禾达美迪的回传，右脚撞射破网打破僵局。热刺于8分钟后扳平，中坚基斯甸罗美路传应传中插水式头槌顶入。喜鹊在86分钟搏到12码，翼锋安东尼哥顿操刀建功再次领先，可是罗美路于补时5分钟再次挺身而出，在一次角球攻势中施展倒挂，皮球弹地两次再入网，两军最终赛和2:2。

法兰克满意球队演出

热刺两度落后都扳平，终止喜鹊各项主场比赛6连胜走势，难怪领队汤马士法兰克满意道：「球队在这场比赛展现了出色的精神面貌和顽强拚搏精神，每支球队都需要这样的品质。圣占士公园向来不易踢，我对球队最后60分钟的整体表现非常满意。球队能够迅速调整心态，应对逆境，做得非常好。」

联赛各项数据都比上季差

然而数据指向另一方面，热刺连同今仗在所有比赛已5场不胜，仅得2和3负。他们完成14轮后仅得19分，比上季同期少1分，同时入23球失19球排11位，3样比去届的28入球、15失球和排第10都要差，不少热刺球迷都担心球队会重蹈去季覆辙，在英超排名越跌越低。