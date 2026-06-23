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世界杯2026｜铁卫打「纳」够爽手 英格兰半场势领先

波盘王
更新时间：07:00 2026-06-23 HKT
发布时间：07:00 2026-06-23 HKT

英格兰 VS 加纳
Now618台周三凌晨4:00直播
推介：半场让球 [-0.5/-1] 主胜

上仗凭锐利的快速反击赢波的英格兰，今仗面对同组世界排名最低的加纳，可望轻松再取三分。加上三狮阵中有「六边形全能战士」尼高奥莱利，出色的埋门能力定能在左路提供进攻阔度，势可领军于今晚分组赛L组早早领先只能挨打的加纳，推介半场让球主让半球/一球「主胜」。

英格兰上仗以4:2击退克罗地亚，球队尽展争标分子的实力，多次从后场透过精准而快速的传球成功突破逼抢网，快速反击极具威胁，全场在对方禁区内录得20次射门，进攻质素表露无遗。

然而，三狮今场对世界排名第73为全组最低的加纳，预期对手在实力悬殊下将全面回防，比赛势必陷入英格兰主攻格局，将大大考验破密集的能力。

而英军要打破加纳的铁桶阵，效力曼城的左后卫尼高奥莱利将是关键棋子。这名21岁新星一向表现全面，今季在以控传为主的曼城表现八面玲珑，英超34场交出5入球3助攻，左路后上助攻时机极佳，经常成为球队破密集的手段。除了侧击力强，奥莱利更拥有1.93米的身高优势，英超争顶成功率高达52.6%，进攻死球同样极具威胁，为三狮提供全方位进攻板斧。

加纳防线松散

至于加纳上场仅1:0险胜巴拿马，全场却被名不经传的对手压制，被射门11次兼被对方在禁区内触球19次，控球和射门次数皆被对手抛离。加纳的后防应付巴拿马尚且风声鹤唳，面对级数远高的英格兰，防线绝对守不住，恐怕半场未过已经要提早投降。半场让球开出主队让半球/一球亦不嫌多，一于直取「主胜」。马高

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