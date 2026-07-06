连锁酒楼$1烧味回归！自选烧鹅/文昌鸡/乳猪 每日新鲜出炉 全线分店晚市供应

本港连锁酒楼「半岛渔港」一直以优质的地道港式海鲜及精致粤菜深受大众欢迎。近日，酒楼再度推出「$1烧味」推广优惠，食客只需以以超值价$1，即可在全线分店的晚市时段，于烧鹅、文昌鸡或乳猪中，三款招牌新鲜烧味中任选其一，让晚餐丰盛程度瞬间升级。

半岛渔港晚市$1烧味优惠！自选烧鹅/文昌鸡/乳猪

半岛渔港晚市$1烧味优惠！自选烧鹅/文昌鸡/乳猪

每日新鲜出炉 半岛渔港$1烧鹅/文昌鸡/乳猪

对于热爱中式烧味的饕客而言，半岛渔港是次推出的$1烧味优惠可谓诚意十足，酒楼坚持每日新鲜烧制，保证即叫即切，将经典烧味热腾腾送上席间。其中，「极品BB猪」外皮酥脆，底下的肉质嫩滑无比，肥瘦比例恰到好处，佐以特制甜酱，入口甘香丰盈。

至于招牌「至尊烧鹅」以猛火烧至外皮金黄酥脆，内里肉质却能保持鲜嫩多汁，配上酸甜开胃的传统苏梅酱，香气四溢。而「海南文昌鸡」则选用优质鸡只，皮薄肉滑且鸡味浓郁。现时于晚市时段惠顾半岛渔港，即可以$1加配上述烧味，更可与晚饭优惠套餐同时使用，超级划算又满足。

半岛渔港$1烧味优惠

优惠适用时间：星期一至五晚市（公众假期及节日除外）

优惠条款及细则： 优惠只限堂食。 $1烧味优惠可与晚饭优惠套餐同时使用。 入座人数份量限制： 至尊烧鹅 及 极品 BB猪：2-4位限购1/4只、5-7位限购半只、8位或以上限购一只。 海南文昌鸡：2-3位限购半只、4-7位限购一只、8位或以上限购两只。 优惠内容如有更改，以店内海报为准；以上优惠如有售罄或暂停，恕不另行通知。如有任何争议，半岛渔港保留最终决定权。



资料来源：半岛渔港 / 阿翁火锅馆