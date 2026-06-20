10种夏天蔬菜点样拣？2种菜夏天最好味 1种菜含高钙 讲解营养/功效/煮法｜食材知识

夏天蔬菜以叶菜为主，明日是夏至，天气越来越酷热，少肉多菜的饮食习惯能补充水分及消暑。今天请来营养师讲解10款夏天当造叶菜的营养、功效、烹法及配搭等贴士，加上菜档负责人分享拣选与保鲜的秘诀，让大家善用时蔬，炮制美味的菜式。

菜档负责人郑小姐选，虽然现在大部分蔬菜都全年有售，但仍以当造的蔬菜最美味。

哪2种菜夏天特别好味？

夏天时令蔬菜以瓜果和耐热叶菜为主，由于现代培植技术先进，一年四季都可供应各式蔬菜。 启钻街市乐享新鲜蔬菜的负责人郑小姐说，像是天冷分外清甜幼嫩的芥兰与菜心，即使踏入炎夏，供货稳定且质量也很好。其他如椰菜、娃娃菜、小唐菜及唐生菜等，也是全年可吃到及价廉物美的蔬菜。但10款夏天蔬菜当中，以通菜及番薯苗为真正夏天当造蔬菜，因此味道及口感特别好。

10种夏天蔬菜特点/营养/功效/煮法配搭

1. 菠菜 清新低卡

菠菜

简介：被誉为蔬菜之王，不但热量低且具高饱足感，是管理体重的超级食物。

味道：清新并带点甘涩与青草味。

产地及当造：内地，4月至7月

营养：富含叶酸、铁质、钾质及抗氧化剂。

功效：有助补血、维持心血管健康及保护视力。

贴士：菠菜含较多草酸，易与钙质结合形成草酸钙，宜先灼1至2分钟，沥干后烹调。

烹法及配搭：灼熟后凉拌、快炒、滚汤，配牛肉、鸡蛋。

价钱：$10/斤



2. 通菜 预防便秘 夏天最好味

菠菜

简介：因茎部空心又名为空心菜，是东南亚料理常用的食材。

味道：清爽脆口。

产地及当造：泰国，5月至9月

营养：高纤、低热量，含有丰富的维他命A、C及粗纤维。

功效：促进肠道蠕动，预防便秘。

贴士：通菜极易氧化变黑，宜快炒或炒前加少许柠檬汁或醋拌匀，可保持翠绿。

烹法及配搭：加蒜蓉或椒丝腐乳炒煮，配蒜蓉、牛肉。

价钱：$12/斤

3. 油麦菜 消除疲劳

油麦菜

简介：菜叶翠绿细长，形如牛舌，又名牛脷生菜。在台湾又称为莴苣。

味道：清香甘甜。

产地及当造：台湾，10月至6月

营养：含膳食纤维、钙、铁及维他命B群。

功效：有助消除疲劳、利尿消肿。

贴士：烹调时加适量油脂，有助吸收油麦菜中的脂溶性维他命。

烹法及配搭：白灼，豉汁或蒜蓉炒煮，配豆豉鲮鱼、牛肉。

价钱：$14/斤

4. 唐生菜 水分丰盈

唐生菜

简介：菜叶呈长形或圆形、饱满厚实，叶边有波浪状，水分高达95%。

味道：脆口多汁，清爽甘甜。

产地及当造：本地，3月至7月

营养：富含钾质、维他命C和膳食纤维。

功效：助消暑，去水肿。

贴士：煮太久会变软并流失维他命C，建议快速灼熟。

烹法及配搭：白灼、沙律及凉拌，与豆腐同煮，清热效果更佳。

价钱：$16/斤

5. 小唐菜 补钙首选

小唐菜

简介：菜叶柔软轻薄，茎部肥厚饱满，整棵形状像小汤匙，故又称「汤匙菜」。

味道：清淡甘涩。

产地及当造：内地，10月至6月

营养：钙质含量极高且草酸含量低。

功效：适合素食者或少喝牛奶的人补钙。

贴士：根部容易藏泥沙，清洗时宜切开十字，或逐片剥开冲洗。

烹法及配搭：清炒、煮汤及焖炖，配香菇、虾米。

价钱：$12/斤

6. 椰菜 爽口清甜

椰菜

简介：产量最多和普遍的是球形椰菜，表面紧实，叶片较厚及层层包裹长成。

味道：爽口带少许甜味。

产地及当造：内地，11月至7月

营养：含抗溃疡因子及丰富维他命。

功效：能保护及修复胃黏膜。

贴士：所含养分不耐热，切得太细或煮得太久会破坏营养。

烹法及配搭：手撕快炒及凉拌，配猪肉、红萝卜。

价钱：$10/个

7. 娃娃菜 富含钾质

娃娃菜

简介：经过改良培植的迷你品种，叶片紧密包裹呈淡黄色，外形像娃娃版津白而得名。

味道：柔软香甜。

产地及当造：内地，11月至6月

营养：富含膳食纤维和钾质。

功效：促进肠胃蠕动、帮助身体排出多余钠质。

贴士：娃娃菜的钾质易融于水，若用上汤焖煮，不妨连汤汁适量饮用。

烹法及配搭：上汤浸煮、粉丝虾米焖煮或蒜蓉清蒸，配粉丝、瑶柱及上汤。

价钱：$12/斤

8. 芥兰 强化骨骼

芥兰

简介：茎部挺直粗壮，表面带有光泽，菜叶呈深绿色，花瓣雪白。

味道：爽口甘涩。

产地及当造：内地，11月至6月

营养：富含维他命K、C、钙质及β-胡萝卜素。

功效：有助强健骨骼及抗氧化。

贴士：芥兰带少许苦涩味，炒时可加少许糖或姜汁调味，姜的温性也能平衡寒凉。

烹法及配搭：白灼，姜汁或腊味炒煮，配牛肉及姜片。

价钱：$16/斤

9. 番薯苗 口感嫩滑 夏天最好味

番薯苗

简介：又名地瓜叶，是番薯的嫩茎与叶子。叶片呈三角形，叶端较尖，边缘完整平滑。

味道：嫩滑柔软，清香甘甜。

产地及当造：本地，5月至10月

营养：富含多酚类抗氧化物、维他命A、B2、C及膳食纤维。

功效：抗衰老及护眼。

贴士：番薯苗纤维较粗，烹调前先撕掉茎部的外皮，口感更嫩滑。

烹法及配搭：蒜蓉或腐乳炒煮，以及上汤浸煮，配皮蛋、咸蛋及瘦肉。

价钱：$14/斤

10. 菜心 味道清甜

菜心

简介：叶子呈长椭圆形，叶色比茎部浅，带青绿或浅绿色，花瓣是鲜黄色。

味道：清甜多汁。

产地及当造：内地，11月至6月

营养：高纤、低热量、富含维他命C、钙和铁。

功效：增强免疫力。

贴士：花蕾部分容易残留农药，可用清水浸泡10至15分钟，再用流动水冲洗。

烹法及配搭：白灼、盐水浸及配肉片炒煮，配鸡肉及瘦肉。

价钱：$16/斤

如可拣选及保持蔬菜新鲜？

菜档负责人郑小姐说，蔬菜主要分「包芯」蔬菜、连茎和叶蔬菜，可留意以下拣选及保存方法：

拣选方法：

连茎和叶蔬菜：如菜心、芥兰、小唐菜或番薯苗等，留意菜叶及茎部位置，整体色泽翠绿带光泽，并没有枯黄或湿烂。

包芯蔬菜：如椰菜或娃娃菜，最好重手，表面完整无缺、无湿烂。

保鲜方法：

保存方面：宜保持蔬菜干爽，用厨房纸包裹再放入胶袋，才放入雪柜冷藏。

清洗方法：最好在烹调前才将蔬菜彻底浸洗干净。

食用贴士：建议尽快食用，避免水分流失，影响口感及养分。



营养师Kathy说宜每天吃不同颜色的蔬菜。

营养师分享：

烹调蔬菜有秘诀？

香港营养师学会认可营养师兼「家营营养中心」创办人吴耀芬（Kathy）表示，要留保蔬菜养分，煮法是关键：

避免长时间高温加热，令当中水溶性维他命流失。

用快炒、少水焖煮、短时间蒸煮的方法。

烹调时宜加适量油脂或与肉类同炒，因许多蔬菜中含有脂溶性维他命，无油的白灼菜不利人体吸收这些营养素。

配合「彩虹饮食法」更天然健康

现代人追崇绿色健康饮食，认为多吃蔬菜更天然有「营」。营养师吴耀芬表示，要吃得营养均衡不能只吃单一蔬菜，如绿色的菜心或芥兰，应每天都进食不同颜色的蔬果，即是「彩虹饮食法」。在每天三餐的膳食中，进食红、橙、黄、绿、靛、黑、白共7种颜色的天然食材。



乐享新鲜蔬菜

地址：钻石山启钻商场B1层启钻街市

文：EH 图：星岛日报、由被访者提供

