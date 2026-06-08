稻香$98宵夜火锅放题成后生仔新宠！任食海鲜/肥牛/点心 网民：食客年龄层急速下降

近年，香港餐饮业面临北上消费带来的挑战，不少食肆各出奇谋求生。稻香集团近日强势推出「火锅自助欢乐无限畅饮」宵夜优惠，食客只需以每位$98起的超抵价，便可在宵夜时段无限任食逾60款火锅配料、精选点心及甜品。这个主打超高性价比的推广随即在网络掀起热潮，令原本被视为「长者饭堂」的传统酒楼，瞬间变成后生仔的宵夜胜地。

稻香宵夜火锅放题！$98任食海鲜/肥牛/点心 成后生仔新宠

日前，有网民在社交网络平台上发帖分享，开玩笑地称「正式宣布稻香已经崩坏咗」，并随帖附上某分店现场的照片。从照片中可以清楚看见，该分店门前人头涌涌，大批年轻男女将整个通道围得水泄不通，足见现场爆满、一位难求的盛况，更在传统酒楼中呈现出「食客年龄层急速下降」的独特奇观。

食客反应两极 芒果布甸成年轻人最爱

许多曾光顾这款$98火锅放题的食客，纷纷在网上给予极高评价，认为这个定价「真系冇投诉」，大家都推荐不断追加肥牛与海鲜，甚至每次都以三碟为单位接连放入火锅中烹煮。而在众多食品中，最受年轻族群喜爱的竟然是芒果布甸，但因为该甜点极为抢手，由于僧多粥少，因此有食客强烈建议「一开始就要落定单先」，甚至有年轻网友戏称「系用近乎乞求嘅语气，求佢俾啲嘢食我」。

然而，在获得好评的同时，也有部分人批评放题上菜速度过慢。有食客抱怨，自己于晚上八点半入座并完成点餐后，足足等待了半个小时，也开始陆续上菜。至于重头戏芒果布甸，该名食客表示自己苦候了两个半小时，期间每隔半小时便向职员催促一次，最终因为等待的顾客太多，必须亲自上前争夺，演变成一场「大乱斗」。

网民：稻香已示范咗点简单爆场

稻香的低价策略成功在年轻人之间制造了话题，网民亦对此展开讨论热烈，部分人认为这证明「平」才是留客王道，留言指出「稻香已示范咗点简单爆场，叫其他食店点出嚟话人唔消费」，亦有网民感叹目前的收费与十多年前的物价水平无异，反映出只要定价足够便宜，即便食物品质并非顶级，依然能吸引大批人潮。更有网民笑言，这样的消费体验比专程北上深圳更佳，「好过北上，唔使过关」、「就系要平过深圳啰」。

资料来源：Threads