观塘早茶推介！酒楼超值点心优惠$9.8起 网民：退休人士自觉好幸福

位于观塘的龙宝酒家向来以大众化价钱及正宗广东点心深得坊众喜爱，是不少市民晨早品茗的好去处。最近，酒楼推出了令人惊喜的「回味价」怀旧优惠，多款经典点心如叉烧包、烧卖及虾饺等，最低只需$9.8便能品尝，同时亦设有选择丰富的早市自选孖宝优惠。

观塘龙宝酒家点心优惠 $9.8起叹叉烧包/烧卖/虾饺

龙宝酒家诚意推出「早市超值自选孖宝」，让食客自由配搭心头好，可以优惠价$31.8任选两款点心，如南乳炆猪手、潮州蒸粉粿、皮蛋瘦肉粥、蛋黄莲蓉包等，亦可$36.8的价钱升级选择翡翠原只中虾肠、鲜虾干蒸烧卖皇或粉面饭，性价比极高。

除自选孖宝外，酒家更带食客重温昔日情怀，推出时光倒流「回味价」优惠，蚝皇叉烧包、百花炸鲜虾角、眉豆花生猪骨粥等精选点心一律只售$9.8。此外，下午茶时段亦有「大大碗下午茶烧鹅汤米」，每碗仅需$23.8，是午后消遣的极佳之选。

网民：退休人士自觉好幸福

有网民日前亲临龙宝酒家观塘分店，并于网上分享了用餐体验，形容店内的气氛十分宁静舒适，食客能够一边享受美食，一边观赏窗外开扬的街道景致。由于早市茶客多为过著退休生活的长者，现场环境更显悠闲，他更表示望向窗外，看著「街上奔走中嘅人群」，再对比自己与身边茶客的悠哉自得不由得有感而发「自觉真系好幸福」。

资料来源：食自己