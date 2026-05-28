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荃湾街坊酒楼晚市$1小菜！堂食限定优惠 自选白灼虾/蒸虎斑/生炸乳鸽

饮食
更新时间：17:49 2026-05-28 HKT
发布时间：17:49 2026-05-28 HKT

位于荃湾的街坊人气中菜酒楼「花萼楼」，近期推出极具吸引力的晚市震撼推广！现凡于指定晚市时段惠顾，即可以低至$1的极致优惠价，品尝鲜甜弹牙的白灼生猛海虾，或是肉厚嫩滑的清蒸虎斑龙趸，绝对是亲朋好友聚餐、下班后大快朵颐的超值首选。

荃湾街坊酒楼「花萼楼」晚市优惠 $1叹白灼虾/蒸虎斑/生炸乳鸽

荃湾街坊酒楼「花萼楼」晚市优惠 $1叹白灼虾/蒸虎斑/生炸乳鸽
荃湾街坊酒楼「花萼楼」晚市优惠 $1叹白灼虾/蒸虎斑/生炸乳鸽

这次花萼楼的晚市推广可谓诚意十足，特别精选了三款深受食客喜爱的招牌菜式，让大家以$1的超低价进行换购。首推必定是「白灼生猛海虾」，大厨严选每日新鲜海虾，以精准火候的白灼烹调方式，完美保留虾肉的鲜甜与弹牙爽脆口感。若偏好鱼类的鲜味，则可以选择「清蒸虎斑龙趸」，鱼肉丰厚滑嫩，透过最考验食材新鲜度的清蒸做法，最能带出鱼肉本身的鲜香。

除了生猛海鲜之外，喜欢香口食物的食客绝不能错过「生炸BB乳鸽」。这道经典粤菜经过秘制香料等多重工序腌制入味后，再以高温生炸至外皮金黄香酥、脆口无比。值得一提的是，$1优惠仅适用于星期一至五，公众假期除外，并且只限堂食。

花萼楼晚市$1优惠

  • 餐厅地址： 荃湾千色汇 1 期 5 楼 5B 舖
  • 联络及订座电话：2615 0818
  • WhatsApp 查询：6312 0379

【优惠一：晚市$1三选一优惠】

  • 可选菜式： 白灼生猛海虾 / 清蒸虎斑龙趸 / 生炸BB乳鸽（三选一）
  • 适用时间： 星期一至五（公众假期除外）
  • 条款细则： 只限堂食；按人数（2-3人、4-7人、8人以上）提供不同份量选择。

 

资料来源：花萼楼 Hua'e Tower Cuisine

 

同场加映：连锁酒楼推海鲜孖宝套餐！$298起叹花雕蒸松叶蟹/蛏子皇/龙虾仔蒸黑豚肉 只限1分店

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