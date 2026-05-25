青衣茶记大割价求生！时光倒流价早餐$15 跟餐饮加$5 网民：薄利多销也不错

近年饮食业竞争激烈，适逢经济环境转变，不少食肆为了维持生意额，纷纷绞尽脑汁推出各项优惠吸客求存，务求在逆境中站稳阵脚。位于青衣的「俊达晞茶餐厅小厨」近日便采取了极端的定价策略，推出时光倒流价的$15早餐，试图以极低价在淡市中突围。

青衣茶餐厅时光倒流价早餐 粟米肉松肠/叉烧汤河$15

数名网民在Facebook群组「香港茶餐厅及美食关注组」发帖，分享青衣青怡荟的「俊达晞茶餐厅小厨」于星期一至五的早上6时至11时，推出仅售$15的特价早餐，款式每日不同，当中包括「粟米肉松肠」及「叉烧汤河」等选择。若顾客需配搭冻或热饮，亦只需额外加收5元，以极低廉的价格作招徕。

网民：薄利多销也不错

针对这场突如其来的价格战，有网民担心餐厅的营运状况，直言「如果个个都食𠮶个餐，顶唔到」。另一方面，有不少人认为定价极具吸引力，大赞该店为「良心店舖」及「好低食」，指连同饮品花费$20是非常划算。

同时，有部分网民从商业角度分析，指出「$15加$5冻饮都应该有得赚少少」，认为在租约未满且必须交租的情况下，「薄利多销也不错，顶得几耐得几耐」。有留言更指出，即使利润微薄也不代表会亏本，特价早餐除了能分担租金与人工等固定成本，亦能收宣传之效，保持食材新鲜，总好过店舖无人问津而「拍乌蝇」。

俊达晞茶餐厅小厨

地址：青衣青绿街7-19号青怡荟1楼12号舖

电话：2434 3256

营业时间：6am-11pm

资料来源：香港茶餐厅及美食关注组