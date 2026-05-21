连锁酒楼阿拉斯加蟹6人餐半价！ 人均$133起叹4斤蟹/乳鸽/小菜/炖汤 指定分店5至6月供应
更新时间：18:05 2026-05-21 HKT
发布时间：18:05 2026-05-21 HKT
发布时间：18:05 2026-05-21 HKT
新派粤菜酒楼茶皇殿及茶皇渔港，主打各款生猛海鲜及佳肴，向来深受广大食客与家庭聚餐欢迎。酒楼近日更推出震撼独家快闪优惠，「阿拉斯加蟹连乳鸽六人套餐」带来低至半价的极致折扣，人均只需$133，以茶餐厅的亲民价钱，便能享受到高级海鲜盛宴。
茶皇殿阿拉斯加蟹6人餐半价！人均$133起叹4斤蟹/乳鸽/小菜/炖汤
茶皇殿及茶皇渔港今次呈献的招牌优惠，首推性价比极高的「现场自捞阿拉斯加蟹4斤＋乳鸽孖宝套餐」。这款适合六人享用的套餐诚意十足，精选重达4斤的生猛阿拉斯加蟹，大厨以原双清蒸的传统烹调手法，完美保留了蟹肉最纯粹的鲜甜与饱满的肉汁。
除了主角阿拉斯加蟹，套餐更配备皮脆肉嫩的开边脆皮乳鸽孖宝、每日精心熬制的滋补炖汤，以及食客可从正价菜单中自选的百搭镬气小炒。一桌丰盛的顶级粤式佳肴，星期一至四预订即享5折优惠，以极高性价比品尝顶级海洋滋味。
茶皇殿套餐低至44折
若偏好浓郁惹味的菜式，不妨选择「现场自捞肉蟹乳鸽海鲜四人餐」。食客同样可亲自挑选新鲜肉蟹，并指定以经典的姜葱或香口惹味的避风塘方式炒制，香气四溢，最平低至44折，人均只需$98。
此外，喜爱多样化粤菜的顾客可留意「经典片皮鸭两食・龙虾桶蚝六人餐」。此套餐优惠低至54折，菜式包罗万有，由脂香四溢的京韵胡同片皮鸭两食、鲜甜浓郁的上汤开边龙虾乌冬，到惹味无穷的姜葱台山桶蚝煲，每一口都是主厨的巧手之作，绝对是与亲朋好友共享欢乐饭局的最佳选择。
茶皇殿快闪优惠
- 预订网址： >>按此<<
- 开卖时间： 2026年5月22日 12:00 起至 5月28日 23:59
- 适用日期： 2026年5月23日 至 6月30日（不适用于5月25日、6月12-14日及6月19-21日）
- 重点优惠内容：
- 自捞阿拉斯加蟹4斤六人餐： 星期一至四低至5折（$798/6位）；星期一至日62折至77折。
- 自捞肉蟹乳鸽四人餐： 星期一至三低至44折（$392/4位）；星期一至日及公众假期63折至76折。
- 片皮鸭龙虾桶蚝六人餐： 低至54折（$1,188/6位）。
- 供应分店：
- 茶皇殿-油尖旺店地址：旺角奶路臣街33 号依利大厦2 楼(泉章居旧址)
- 茶皇殿-油塘店地址：油塘大本型3 楼301 号舖x 梦幻乐园(亲子酒楼)
- 茶皇殿-何文田店地址：何文田佛光街80 号何文田广场2 楼203-205 号舖
- 茶皇殿-观塘店地址：观塘秀茂坪安达商场UG02 舖
- 茶皇殿-葵涌店地址：葵涌上角街葵涌商场207 号舖
- 茶皇殿-天水围店地址：天水围天湖路2 号天耀邨天耀广场1 楼L111 号舖
- 茶皇殿-启德店地址：启德启晴邨晴朗商场1 楼A 区A102 号舖
- 茶皇殿-荃湾店地址：荃湾石围角路3 号石围角新城1 楼109 号舖
- 茶皇殿-土瓜湾店地址：土瓜湾新码头街38 号翔龙湾广场1 楼130A 号舖
- 茶皇渔港-屯门地址：屯门湖翠路138 号启丰园1 楼87 号舖
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