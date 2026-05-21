连锁酒楼阿拉斯加蟹6人餐半价！ 人均$133起叹4斤蟹/乳鸽/小菜/炖汤 指定分店5至6月供应

新派粤菜酒楼茶皇殿及茶皇渔港，主打各款生猛海鲜及佳肴，向来深受广大食客与家庭聚餐欢迎。酒楼近日更推出震撼独家快闪优惠，「阿拉斯加蟹连乳鸽六人套餐」带来低至半价的极致折扣，人均只需$133，以茶餐厅的亲民价钱，便能享受到高级海鲜盛宴。

茶皇殿阿拉斯加蟹6人餐半价！人均$133起叹4斤蟹/乳鸽/小菜/炖汤

茶皇殿及茶皇渔港今次呈献的招牌优惠，首推性价比极高的「现场自捞阿拉斯加蟹4斤＋乳鸽孖宝套餐」。这款适合六人享用的套餐诚意十足，精选重达4斤的生猛阿拉斯加蟹，大厨以原双清蒸的传统烹调手法，完美保留了蟹肉最纯粹的鲜甜与饱满的肉汁。

除了主角阿拉斯加蟹，套餐更配备皮脆肉嫩的开边脆皮乳鸽孖宝、每日精心熬制的滋补炖汤，以及食客可从正价菜单中自选的百搭镬气小炒。一桌丰盛的顶级粤式佳肴，星期一至四预订即享5折优惠，以极高性价比品尝顶级海洋滋味。

茶皇殿套餐低至44折

若偏好浓郁惹味的菜式，不妨选择「现场自捞肉蟹乳鸽海鲜四人餐」。食客同样可亲自挑选新鲜肉蟹，并指定以经典的姜葱或香口惹味的避风塘方式炒制，香气四溢，最平低至44折，人均只需$98。

此外，喜爱多样化粤菜的顾客可留意「经典片皮鸭两食・龙虾桶蚝六人餐」。此套餐优惠低至54折，菜式包罗万有，由脂香四溢的京韵胡同片皮鸭两食、鲜甜浓郁的上汤开边龙虾乌冬，到惹味无穷的姜葱台山桶蚝煲，每一口都是主厨的巧手之作，绝对是与亲朋好友共享欢乐饭局的最佳选择。

茶皇殿快闪优惠