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大围38年老字号「港兴大饭店」6月底结业 八旬店主叹租贵缺接班人 手工客家菜将成绝响

饮食
更新时间：12:28 2026-05-21 HKT
发布时间：12:28 2026-05-21 HKT

大围港兴大饭店结业｜近年不少传统老店因租金压力及乏人接手而面临淘汰。屹立于大围村南道逾38年的老字号「港兴大饭店」，将于今年6月30日正式结业。现年82岁的老板兼主厨刘重光师傅亲自证实，因年事已高、租金高昂及缺乏接班人而决定引退。

大围「港兴大饭店」6月底结业！手工客家菜馆开业38年 八旬店主叹租贵缺接班人

近日，有网民在社交平台上分享大围「港兴大饭店」在店门外贴出「光荣结业」的告示，并预告餐厅将营业至今年6月30日（二）。该店于1988年开业，主打正宗客家菜，店内外均保留著满满80年代的风格与强烈的岁月痕迹。

二代不愿接手 手工客家菜将成绝响

老板兼主厨刘重光师傅自16岁入厨，曾是「泉章居」的主厨，深谙传统客家菜厨艺。他亦向《星岛头条》网记者透露，除了因为年纪大和租金贵的现实考量外，下一代无意承传衣钵也是结业的致命伤，他无奈地坦言「后生仔怕辛苦，唔想做」。

随著这家经营数十载的老字号宣布结业，意味著三鲜炆牛骨髓、酥皮八宝鸭、原条酿鲮鱼、霸王鸡等坊间已少见的传统手工菜恐成绝唱。

港兴大饭店

  • 地址：大围村南道79-81号地舖
  • 电话号码：26916726 / 26012982 / 90988221 (WhatsApp)
  • 营业时间：星期一至日 11am-3pm；5pm-10:30pm
  • 最后营业日：2026年6月30日（二）

资料来源：stephenkawaifong@Threads

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